Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố 32 bị can liên quan vụ hỗn chiến trên đường phố để điều tra về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một số đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên đường phố. Ảnh: CACC

Theo điều tra, do mâu thuẫn từ trước, Trần Nguyễn Minh Quân (SN 2009, ngụ phường Rạch Giá) nhắn tin hẹn Danh Dal (SN 2009, ngụ cùng địa phương) tập hợp người đến khu vực cầu Lộ Liên Hương, phường Rạch Giá để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Nhóm của Quân gồm 20 người, mang theo 12 dao tự chế, chĩa ba ngạnh và nhiều vỏ chai bia. Nhóm của Danh Dal có 17 người cũng chuẩn bị dao tự chế, chĩa ba ngạnh và vỏ chai bia làm hung khí.

Khi hai nhóm chạm mặt, các đối tượng hò hét, ném vỏ chai bia rồi dùng dao và hung khí lao vào hỗn chiến, rượt đuổi nhau trên đường, gây mất an ninh, trật tự.

Vụ việc khiến Trần Hoàng Duy (SN 2009, ngụ phường Rạch Giá) bị chém nhiều nhát vào tay, chân và vùng mặt. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 59%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 32 bị can. Trong đó, 19 bị can bị bắt tạm giam, 4 bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 9 bị can còn lại đang bị tạm giam hoặc chấp hành án trong các vụ án khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.