XEM CLIP:

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do nhóm đối tượng người nước ngoài thực hiện trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Del Rosario Rafael Macapanas (SN 1986, là đối tượng cầm đầu), Pardo Oscar Winkler (SN 1950), De Vera Diosdado (SN 1960), Pardo Maria Lanie (SN 1975), Villarin Bregida (SN 1967) và Bernardino Rolando Lim (SN 1975, cùng mang quốc tịch Philippines).

Các đối tượng người Philippines bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 5 của Phòng PC02 phối hợp với Công an phường Bến Thành phát hiện nhóm người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ.

Theo kết quả điều tra, nhóm này nhắm vào những du khách nước ngoài đi một mình, chủ yếu là người lớn tuổi. Sau khi tiếp cận, làm quen và tạo được lòng tin, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân về căn hộ thuê sẵn.

Tại đây, nhóm đối tượng rủ rê nạn nhân tham gia trò chơi bài. Các đối tượng “mồi” giả làm đại gia cùng chơi. Kẻ cầm đầu Del Rosario Rafael Macapanas trực tiếp chia bài, cố tình xếp bài cho nạn nhân thắng liên tục để dụ họ "cắn câu".

Tiếp đó, đối tượng đóng vai người thua bài sẽ tỏ ra cay cú, đòi chơi tiếp để gỡ và tung "đô la âm phủ" ra để làm giả tài sản có giá trị cao.

Để chơi ván lớn hơn, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải cùng "chứng minh tài chính" bằng cách ra ngân hàng hoặc điểm ATM rút tiền mặt mang về. Khi nạn nhân mang tiền tới, lợi dụng lúc họ sơ hở hoặc các đối tượng cố tình tạo tình huống đánh lạc hướng, chúng nhanh chóng tráo tiền, chiếm đoạt rồi tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Del Rosario Rafael Macapanas khai nhận đứng ra điều hành, phân công nhiệm vụ và chia tiền chiếm đoạt được.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều du khách quốc tế.