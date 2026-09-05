Ngày 5/9, trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường với biệt danh Cường Đô la đăng tải đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một chiếc Lamborghini màu vàng kèm theo lời giới thiệu đây là “phiên bản Lamborghini Temerario đầu tiên tại Việt Nam".

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Trong video dài khoảng 9 giây, chiếc siêu xe được quay lần lượt từ phía sau, dọc thân xe rồi tới phần đầu. Xe vẫn nằm trên sàn vận chuyển chuyên dụng và được cố định bằng dây chằng, chưa lắp biển số. Ngoại thất nổi bật với màu vàng, kết hợp nhiều chi tiết màu đen.

Không ít người bạn tỏ ra phấn khích khi một lần nữa chứng kiến phong cách “chơi trội” của Cường Đô la, khi thường xuyên là người đầu tiên “chạm” đến những phiên bản siêu xe mới, hoặc hàng hiếm đầu tiên về Việt Nam.

Tên tuổi của vị doanh nhân này từng gắn với Lamborghini Gallardo từ những năm đầu của phong trào chơi siêu xe tại Việt Nam. Sau đó, bộ sưu tập của anh lần lượt xuất hiện nhiều cái tên đáng chú ý như Lamborghini Murcielago, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari 488 GTB, McLaren 570S, Ferrari F8 Tributo, Ferrari SF90 Spider…

Chia sẻ thông tin tới PV VietNamNet chiều 5/9, nhà phân phối chính hãng SS Group cũng xác nhận chiếc Lamborghini Temerario màu vàng chính là chiếc đầu tiên về Việt Nam do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đặt mua.

Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: FB Nguyễn Quốc Cường

Lamborghini Temerario được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khởi điểm gần 20 tỷ đồng. Ảnh cắt từ clip. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: FB Nguyễn Quốc Cường

Lamborghini Temerario ra mắt toàn cầu ngày 16/8/2024 tại Mỹ, thay thế cho Huracán. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: FB Nguyễn Quốc Cường

Lamborghini Temerario ra mắt toàn cầu ngày 16/8/2024, trong khuôn khổ Monterey Car Week 2024 tại California, Mỹ. Đây là mẫu xe kế nhiệm Huracán và cũng là siêu xe thứ hai thuộc dòng HPEV của Lamborghini, sau Revuelto. Tại Anh, mẫu xe hiện có giá khởi điểm khoảng 260.000 bảng (tương đương hơn 9 tỷ đồng). Khi ra mắt tại Thái Lan tháng 6/2025, giá khởi điểm 23,76 triệu baht, tương đương khoảng 19–20 tỷ đồng tùy tỷ giá. Tại Singapore, giá cơ bản là 1,528 triệu SGD, quy đổi khoảng 30–31 tỷ đồng, nhưng chưa bao gồm COE và các tùy chọn.

Tại Việt Nam, mẫu siêu xe này bắt đầu nhận cọc từ tháng 11/2025 với mức giá khởi điểm 19,5998 tỷ đồng, đã bao gồm VAT. Đây mới chỉ là mức giá tiêu chuẩn. Lamborghini cung cấp hơn 400 lựa chọn màu sắc cùng nhiều trang bị cá nhân hóa, vì vậy giá của từng chiếc Temerario thực tế sẽ cao hơn đáng kể tùy cấu hình.

Temerario đánh dấu cuộc thay đổi lớn so với người tiền nhiệm Huracán. Lamborghini loại bỏ động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên công suất khoảng 631 mã lực, để chuyển sang động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện, nâng tổng công suất lên 907 mã lực, tức tăng khoảng 276 mã lực, tương đương gần 44%. Đây cũng là công thức đưa Temerario vào cuộc cạnh tranh với những siêu xe hybrid động cơ đặt giữa như Ferrari 296 GTB và McLaren Artura.

Động cơ V8 của Lamborghini Temerario có khả năng đạt vòng tua lên tới 10.000 vòng/phút, mức hiếm gặp trên động cơ tăng áp của xe thương mại. Lamborghini cho biết hãng mất 5 năm để phát triển hệ truyền động mới. Siêu xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 343 km/h.

Trong nhóm siêu xe hybrid động cơ đặt giữa, Ferrari 296 GTB và McLaren Artura là những đối thủ đáng chú ý của Lamborghini Temerario. Cả 2 mẫu siêu xe này đều sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện nhưng tổng công suất động cơ thua Temerario. Ferrari 296 GTB có tổng công suất khoảng 819 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa trên 330 km/h. Trong khi đó, McLaren Artura có tổng công suất khoảng 690 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và cũng đạt tốc độ tối đa trên 330 km/h.

Tại Việt Nam, giá của Lamborghini Temerario nằm giữa hai đối thủ khi Ferrari 296 GTB có giá khởi điểm khoảng 21 tỷ đồng, McLaren Artura Coupe hiện có giá từ 15,29 tỷ đồng.

Với lịch sử nhiều lần sở hữu những chiếc siêu xe mới và hiếm tại Việt Nam, Cường Đô la tiếp tục xuất hiện cùng chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên về nước ngay lập tức trở thành tâm điểm gây chú ý lớn trong cộng đồng mê xe. Tuy nhiên lần này, chiếc siêu xe Lamborghini gần 20 tỷ đồng sẽ không ghi danh trong bộ sưu tập cá nhân của Cường Đô la mà để nằm chờ một chủ nhân khác. Theo tiết lộ của anh với bạn bè và cộng đồng, đây sẽ là món quà đặc biệt dành trao cho khách hàng của mình.

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