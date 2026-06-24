Thời gian qua, trào lưu chơi xe trong nước có phần hạ nhiệt. Số lượng siêu xe, xe siêu sang nhập khẩu về Việt Nam giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có một số đại gia kín tiếng chịu chơi vẫn mạnh tay bỏ ra hàng chục tỷ để mua xe. Mới đây, giới yêu xe trong nước bất ngờ trước sự xuất hiện của chiếc Lamborghini Revuelto màu xanh dương tại TP.HCM.

Ảnh: Diễm Hằng

Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, đây là một trong ba chiếc Revuelto có mặt tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Chiếc đầu tiên mang ngoại thất màu vàng, nhập khẩu chính hãng và thuộc sở hữu của một doanh nhân chơi xe kín tiếng. Chưa rõ chiếc xe trong bài được mua qua đại lý chính hãng hay tư nhân.

Ảnh: Diễm Hằng

Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto ra mắt từ tháng 3/2024 với giá bán khởi điểm 43,99 tỷ đồng. Ước tính, giá lăn bánh của siêu xe này lên tới 50 tỷ đồng. Khác với chiếc màu vàng gắn biển số TP.HCM, siêu xe Lamborghini Revuelto màu xanh mang biển số ngoại giao. Do đó, giá trị xe ước tính khoảng 25-26 tỷ đồng (~ 1 triệu USD).

Ảnh: Diễm Hằng

Đặc biệt hơn, “siêu bò” này được chủ nhân mạnh tay chi tiền tỷ nâng cấp gói độ Duke Dynamics. Gói độ này bao gồm bộ líp cản trước, ốp sườn và cánh gió lớn phía đuôi xe. Tất cả đều làm bằng chất liệu carbon. Bộ khuếch tán đuôi xe giữ nguyên bản, song cũng làm từ sợi carbon để giảm trọng lượng và tăng tính thẩm mỹ.

Ảnh: Diễm Hằng

Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu dạng chữ Y sơn màu đen bóng kích thước 21 inch, bên trong là cùm phanh sơn đen và đĩa phanh carbon-ceramic.

Ảnh: Diễm Hằng

Khoang nội thất chiếc Revuelto khác với cách phối màu ngoại thất khi sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp cùng đường chỉ khâu màu cam tương phản. Nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon nhám như vô-lăng, ốp táp-lô, ốp bảng điều khiển trung tâm, ốp cửa gió điều hòa,…

Ảnh: Diễm Hằng

Lamborghini Revuelto được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất 814 mã lực và mô-men xoắn 725 Nm. Cỗ máy này kết hợp cùng 3 mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 8 cấp mới, cho tổng công suất tối đa lên tới 1.001 mã lực. Nhờ đó, siêu xe này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây trước khi đạt vận tốc giới hạn ở mức 350 km/h.

Lamborghini Revuelto là mẫu siêu xe đắt nhất mà hãng xe Ý phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mẫu xe này ra đời để thay thế cho “đàn anh” Aventador vốn được ưa chuộng ở nước ta. Với giá bán đắt đỏ, Revuelto chịu sự cạnh tranh mạnh từ các mẫu xe của Ferrari và McLaren có giá bán rẻ hơn từ 10-20 tỷ đồng.

Trước khi ba chiếc Lamborghini Revuelto cập bến, từng có thông tin doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”) đặt mua siêu xe này vào năm 2023 nhưng đến nay chưa được bàn giao. Ngoài ra, Hoàng Kim Khánh (chủ nhân chiếc Koenigsegg Regera 180 tỷ) cũng từng ngỏ ý tậu chiếc siêu xe Italy này, song hiện tại người này đã vướng vòng lao lý và chiếc xe chưa được đặt mua.

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