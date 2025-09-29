Thời gian qua, phong trào chơi siêu xe tại Việt Nam có phần hạ nhiệt. Số lượng xe mới về nước giảm đáng kể, các chủ xe ít tụ họp hơn so với thời điểm cách đây 5-6 năm.

Những người chơi xe có tiếng như doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô la), doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”) cũng hạn chế chi tiền hơn cho thú vui chơi siêu xe.

Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Mới đây, vị đại gia phố núi tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi mua về chiếc Subaru BRZ thế hệ thứ 2. Chưa rõ chiếc xe thuộc đời bao nhiêu, song BRZ thế hệ này sản xuất từ 2021 đến nay.

Xe có giá khởi điểm từ 1,609 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. BRZ là thành quả của sự hợp tác giữa Subaru và Toyota, do đó 2 chiếc xe trong hình của Cường Đô la đều có sự tương đồng.

Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Cách đây 1 ngày, doanh nhân ngành bất động sản đã đăng tải hình ảnh nội thất chiếc xe thể thao với cần số của bản số sàn. Điều đó cho thấy chiếc BRZ trên thuộc bản số sàn, giống với chiếc Toyota 86 mà doanh nhân này mua hồi tháng 2/2025.

Đặc biệt hơn, cả 2 chiếc xe thể thao Nhật Bản đều mang ngoại thất màu đỏ, tuy nhiên nội thất chiếc Toyota 86 chỉ đơn giản với màu đen duy nhất.

Về ngoại thất, Subaru BRZ có thiết kế coupe đậm chất thể thao với đường nét góc cạnh. Hãng xe Nhật trang bị cụm đèn pha LED, đi kèm tính năng liếc theo góc lái.

So với “đồng hương” 86, phần đuôi BRZ hầm hố, cá tính hơn nhờ đường gân nổi cùng cụm đèn hậu LED giao diện bắt mắt.

Bộ mâm đa chấu 18 inch tiêu chuẩn của xe có thể sẽ sớm được đại gia phố núi nâng cấp sang bộ mâm mới đậm chất xe Nhật hơn, giống như chiếc Toyota 86.

Nội thất xe đều sử dụng tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường viền và đường chỉ khâu màu đỏ giống với phong cách của nhiều mẫu xe thể thao.

Ghế ngồi kết hợp giữa da và da lộn nhân tạo cao cấp Ultrasuede. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 7 inch, đi kèm màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto.

Subaru BRZ sử dụng động cơ Boxer 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 2.4 lít, cho công suất 234 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Cỗ máy này kết hợp với hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp. Phiên bản số sàn có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,3 giây, vận tốc tối đa ở mức 215 km/h.

Ngoài 2 chiếc xe thể thao Nhật Bản trên, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hiện đang sở hữu một số siêu xe, xe sang trị giá hàng chục tỷ khác như Ferrari SF90 Spider, Porsche 911 Sport Classic, Bentley Continental GT V8, Range Rover SE, Mercedes-Maybach S 450. Một chiếc xe Nhật khác trong bộ sưu tập xe này là Honda Civic Type R, có giá hơn 2 tỷ đồng.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!