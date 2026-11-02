Quá trình lấy lời khai của nghi phạm trộm tiền tại tiệm bánh, lực lượng công an đã làm rõ thêm hành vi cướp giật tài sản tại một cửa hàng xăng dầu trước đó.

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Ngày 2/11, Công an TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng Phạm Duy Anh (SN 1982, ngụ phường Gia Định) theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 30/10, Công an phường Gia Định nhận được tin báo của người dân về việc một nghi phạm trộm cắp tài sản bị giữ lại ở trước số 18 Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định. Công an đã có mặt kịp thời, đưa đối tượng Phạm Duy Anh về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Phạm Duy Anh. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, bước đầu Duy Anh khai nhận, khi điều khiển xe máy đi ngang qua một tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân, đối tượng phát hiện khu vực bán hàng không có người trông coi. Đối tượng đã lẻn vào tiệm, mở ngăn kéo để trộm tiền.

Đúng lúc đó, chủ tiệm bánh phát hiện sự việc nên tri hô. Duy Anh nhanh chân chạy ra xe máy định tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm cùng người dân xung quanh khống chế và giữ lại.

Ngoài ra, Duy Anh còn khai nhận trước khi thực hiện vụ trộm tại tiệm bánh, đối tượng đã ra tay cướp giật tài sản của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30 (số 160 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Cụ thể, sau khi ghé vào đổ xăng, thấy nhân viên đang cầm xấp tiền bán hàng trên tay, Duy Anh bất ngờ lao tới giật mạnh rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, do nhân viên cây xăng đã kịp thời giữ chặt xấp tiền, đối tượng không chiếm đoạt được tài sản mà phải tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an phường Gia Định đã phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây tiến hành xác minh hiện trường và tìm kiếm người bị hại. Sau đó, anh H.P.T.C. (nhân viên cây xăng) đã đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây để trình báo.