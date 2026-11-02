Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều lực lượng được huy động ngày đêm chốt chặn, chia ra nhiều hướng tiến sâu vào các khu rừng núi để truy tìm hai đối tượng còn lại trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2.

Công an chốt chặn, ngày đêm truy bắt hai phạm nhân trốn Trại giam A2. Video: Xuân Ngọc

Ngày 1/11, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và nhiều lực lượng khác tiếp tục truy bắt đối tượng Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn – hai phạm nhân còn lại trong nhóm 4 đối tượng trốn trại hôm 21/10.

Khu vực núi Hòn Dữ tại xã Diên Lâm - nơi tình nghi 2 phạm nhân đang lẩn trốn có địa hình hiểm trở, nhiều hang ngách. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước khi bỏ trốn khỏi Trại giam A2, Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy. Đặc điểm của Tình là cao khoảng 1,68m, dáng gầy, da trắng, có dấu vết xăm kín trên ngực và hình xăm hoa văn dài trên tay và chân. Thời điểm bỏ trốn, Tình mặc mũ đen, áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, đi giày ba ta.

Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) cũng đang chịu án 20 năm tù về tội Giết người. Điểm nhận dạng của Toàn là dáng gầy, da trắng tái, không có hình xăm, và chân phải có sẹo lồi kéo dài qua đầu gối do bị gãy. Thời điểm bỏ trốn, Toàn mặc quần dài thun đen, áo thun ngắn tay đen, đeo ống tay thun chống nắng màu đen, đi giày ba ta có gai trắng, viền đỏ.

Lực lượng công an dựng lán trại, túc trực trong rừng truy tìm hai phạm nhân, chiều 1/11. Ảnh: Xuân Ngọc

Ghi nhận của P.V VietNamNet ngày 1/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng được triển khai tại các khu vực đồi núi ở xã Diên Lâm và các địa điểm lân cận để truy tìm hai phạm nhân còn lẩn trốn.

Công an đã siết chặt vòng vây tại khu vực núi Hòn Dữ, tỏa đi nhiều hướng vào rừng nhằm đảm bảo không bỏ sót trường hợp khả nghi nào. Tại chân núi, các chốt kiểm soát được bố trí dày đặc, trong khi các tổ công tác chia thành nhóm nhỏ để rà soát từng khu vực nghi ngờ.

Khu vực núi Hòn Dữ - nơi tình nghi hai phạm nhân đang lẩn trốn, có địa hình hiểm trở, nhiều hang ngách, đã khiến công tác truy lùng gặp khó khăn do thời tiết mưa nhiều. Tuy nhiên, công an vẫn túc trực, và một số người dân thông thạo địa hình đã hỗ trợ lực lượng chức năng.

Công an chia ra nhiều hướng, tiến sâu vào trong rừng có địa hình hiểm trở truy bắt hai phạm nhân. Ảnh: Xuân Ngọc

Một người dân ở xã Diên Lâm cho biết, ban đầu khá lo lắng khi nghe tin phạm nhân trốn trại, nhưng thấy công an chốt chặn và tuần tra nên bớt lo. Họ mong lực lượng chức năng sớm bắt giữ hai phạm nhân còn lại để yên tâm.

Nhiều địa điểm, khu dân cư đều có công an túc trực đảm bảo an toàn cho người dân

Hơn 10 ngày qua, từ khi các phạm nhân trốn Trại giam A2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an và nhiều lực lượng khác cũng tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã quanh Diên Lâm. Tất cả ô tô tải, xe khách và xe chở hàng đều được dừng và kiểm tra kỹ lưỡng để ngăn chặn nguy cơ phạm nhân trốn trại ẩn nấp.

Công an, CSGT tuần tra trên các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã, chiều 1/11, truy tìm hai phạm nhân. Ảnh: Xuân Ngọc

Trực tiếp đến thăm, kiểm tra và động viên các tổ công tác tại hiện trường ngày 31/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa biểu dương tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đến thăm, kiểm tra và động viên các tổ công tác tại hiện trường. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh, nhiệm vụ truy bắt là vô cùng cấp bách, các lực lượng phải phối hợp hiệp đồng tác chiến, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, yếu tố then chốt hàng đầu là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, không để xảy ra bất kỳ sơ hở hay tình huống bị động, bất ngờ nào.

Trước đó, chiều 21/10, lợi dụng lúc lao động sản xuất, 4 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Ngay sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng chức năng lập tức triển khai phương án, siết chặt vòng vây truy tìm.

Chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Hai phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy, đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh.

Tiếp đó, tối 28/10, mũi trinh sát tiếp tục phát hiện và khống chế phạm nhân Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, ở khu vực rừng núi hiểm trở thuộc xã Diên Lâm.

Trước tính chất nguy hiểm của vụ việc, Công an xã Tây Ninh Hòa cùng chính quyền các xã lân cận như Diên Lâm, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa... đồng loạt phát thông báo khẩn cấp đến từng thôn xóm.

Chính quyền khuyến cáo người dân tại khu vực rẫy, vườn, đồi núi và nơi vắng người nâng cao cảnh giác; người thường xuyên vào rừng lấy mây, bắt ong tạm dừng hoạt động. Đồng thời, người dân không tự ý vây bắt để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.