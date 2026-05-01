Ngày 1/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan truy tìm người phụ nữ đi cùng một người đàn ông vào tiệm vàng cướp tài sản.

Khoảng 13h cùng ngày, một người phụ nữ mặc áo phông, đi vào tiệm vàng ở xã Đức Thọ giả vờ mua vàng. Nhân lúc chủ tiệm vàng không để ý, đối tượng giật một số trang sức rồi bỏ chạy.

Hai nghi phạm đang bị lực lượng công an truy tìm. Ảnh: CACC

Gây án xong, người phụ nữ chạy ra ngoài, cùng đồng phạm phóng xe máy tẩu thoát. Khi đến đoạn giáp ranh với tỉnh Nghệ An, hai người này mất dấu. Lực lượng chức năng nghi vấn, hai đối tượng có thể đã di chuyển đến xã Thiên Nhẫn (trước đây thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Nữ nghi phạm tại thời điểm gây án. Ảnh: CACC

Sau sự việc, công an phát thông báo truy tìm hai đối tượng gây án. Cụ thể, nghi phạm nam cao khoảng 1,7m, nặng 65-70kg, mặc áo phông cộc tay màu xám lông chuột, quần dài màu đen, đi giày; người phụ nữ mặc áo phông màu vàng, đeo balô.

Hiện công an đang tổ chức lực lượng truy tìm nghi phạm gây án.