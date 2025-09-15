Sáng 15/9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn nổi cộm vấn đề tệ nạn ma túy và tình trạng sử dụng “bóng cười” trong giới trẻ.

Trung tướng Mai Hoàng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: L.A

Cũng theo Trung tướng Mai Hoàng, Công an TPHCM xác định 5 loại tội phạm phức tạp, gồm: ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tín dụng đen và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Đối với nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, lực lượng công an đã chủ động phòng ngừa, răn đe, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân để kiểm soát. Nhờ đó, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm đáng kể, có tuần giảm đến 27%, có tháng giảm hơn 50%.

“Đặc biệt, tình trạng ném chất bẩn, tạt sơn, vốn từng gây bức xúc trong dư luận, đã không còn xảy ra trong hai tháng vừa qua. Tình hình cướp giật tài sản cũng không còn phức tạp như trước”, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, tội phạm liên quan đến ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Công an TPHCM đã phối hợp với nhiều lực lượng khác để tuyên truyền, triệt phá, xử lý các đường dây liên quan.

Trung tướng Mai Hoàng cũng nhấn mạnh một thực tế khác, đó là khi mạng xã hội lan truyền các đoạn clip, hình ảnh phản ánh các hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau khi mâu thuẫn va chạm giao thông trên đường phố... ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an TPHCM, đặc biệt là công an phường, xã đã nhanh chóng vào cuộc, xử lý nhanh, để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Xử lý nghiêm tệ nạn “bóng cười” và giảm ùn tắc giao thông

Một vấn đề nổi cộm khác được Trung tướng Mai Hoàng nêu ra là tình trạng sử dụng “bóng cười” trong giới trẻ. Nếu trước đây chủ yếu xuất hiện tại quán bar, vũ trường thì nay nhiều nhóm thanh niên thuê căn hộ, chung cư hoặc nhà riêng để sử dụng, gây khó khăn cho công tác quản lý.

“Bóng cười ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh của giới trẻ, vì vậy cần xử lý nghiêm để răn đe”, ông Mai Hoàng nói và cho biết, Công an TPHCM đã phối hợp Bộ đội Biên phòng, Hải quan cùng các lực lượng liên quan điều tra 13 vụ án về buôn bán, tàng trữ khí N₂O, với hàng trăm bị can.

Một vấn đề nổi cộm là tình trạng sử dụng “bóng cười” trong giới trẻ. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TPHCM cũng đề cập đến tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng sau sáp nhập. Nguyên nhân được chỉ ra là việc bố trí lực lượng chưa hợp lý khi Công an phường không có CSGT mà chỉ có cảnh sát trật tự, trong khi nhiều dự án giao thông chậm tiến độ khiến người dân buộc phải đi lên lề đường để di chuyển.

“Cần khẩn trương khảo sát, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông để giải quyết căn cơ tình trạng này”, Trung tướng Mai Hoàng đề nghị.