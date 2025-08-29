Hôm nay (29/8) Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Chi (35 tuổi) cùng 3 đồng phạm khác về tội “Buôn bán hàng cấm”, là khí N₂O (thường gọi là khí "bóng cười”) tại nhà hàng Cloud 9, hoạt động tinh vi, núp bóng dịch vụ giải trí để thu lợi bất chính.

Các đối tượng tổ chức buôn bán bóng cười tại nhà hàng Cloud 9. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 16/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh kiểm tra hành chính nhà hàng Cloud 9 (số 39A đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 khách đang sử dụng bóng cười, thu giữ 8 bình khí N₂O loại 5,5kg, 6 vỏ bình đã qua sử dụng, 20 bịch bóng cao su, 333 quả bóng đã dùng, cùng nhiều tang vật khác.

Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Mỹ Chi – thành viên góp vốn, đồng thời là chủ mưu, trực tiếp điều hành tụ điểm. Các đồng phạm như: Phan Quỳnh Như, Lương Thị Kiều Nga, Phạm Văn Nam… là những người trực tiếp tham gia bán và phục vụ khách sử dụng khí cười, hưởng hoa hồng theo doanh thu.

Nguyễn Thị Mỹ Chi mua khí từ các đầu mối qua mạng xã hội, thanh toán bằng chuyển khoản, rồi chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng cao su bán cho khách với giá từ 78 - 250 ngàn đồng/quả. Để che giấu, hóa đơn được ghi ký hiệu như “CLOUD B”, “Bia C9” hoặc mã hóa khác.

Từ tháng 1/2025 đến khi bị phát hiện, Cloud 9 đã tiêu thụ lượng lớn khí cười, thu về gần 1,7 tỷ đồng.

Tương tự, 1 tụ điểm ăn chơi khác tại trung tâm TPHCM cũng vừa bị triệt phá. Các đối tượng Phạm Nguyễn Phương Oanh, Nguyễn Thị Thanh Tuyền và 3 người khác bị khởi tố tội “Buôn bán hàng cấm”, khi kinh doanh khí N₂O tại nhà hàng VIBE (số 55 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn).

Được biết, nhà hàng này do Phương Oanh làm chủ.

Các đối tượng bị bắt giữ vì kinh doanh bóng cười tại nhà hàng VIBE. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 11/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính nhà hàng VIBE, thu giữ 4 bình khí N₂O, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng cùng nhiều tang vật khác.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025, Oanh cùng Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã tổ chức mua bán khí cười để tăng doanh thu. Các giao dịch được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng ký hiệu “Happy”, “Happy Bottle”.

Tính đến khi bị phát hiện, VIBE đã tiêu thụ 2.476 bóng cười, 202 bình khí N₂O, tổng doanh thu bất chính hơn 2,5 tỷ đồng.

Bóng cười được phục vụ cho những nhóm khách, trong đó có người nước ngoài. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nguồn cung khí N₂O, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh khí cười trái phép nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.