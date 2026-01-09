Chiếc cúp vô địch của giải các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) sẽ xuất hiện vào 11 giờ ngày 10/1 tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) trong sự kiện đặc biệt dành cho người hâm mộ Việt Nam. Đáng chú ý, 4 ngôi sao bóng đá Việt Nam là Quang Hải, Văn Hậu (CAHN) và Văn Toàn, Tuấn Anh (Thép xanh Nam Định) cũng góp mặt và giao lưu với các CĐV.

Chiếc cúp vô địch các CLB Đông Nam Á trở lại Việt Nam

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, chiếc cúp Shopee Cup - được chế tác thủ công bởi hãng kim hoàn danh tiếng thế giới Thomas Lyte - có tour giới thiệu tại Việt Nam. Chiếc cúp này được trưng bày xuyên suốt cả ngày 10-1 tại khu vực sân trung tâm, tầng 1 AEON Mall Long Biên nhằm mang đến cơ hội hiếm có cho các CĐV chiêm ngưỡng chụp hình cùng chiếc cúp danh giá, biểu tượng được nâng cao bởi các nhà vô địch vào tháng 5 tới.

Sau điểm dừng chân tại Hà Nội, chiếc cúp Shopee Cup tiếp tục du hành đến Thái Lan và Malaysia.

Quang Hải, Văn Hậu, Tuấn Anh, Văn Toàn có cuộc giao lưu với các CĐV Việt Nam

Vòng bảng Cup các CLB Đông Nam Á 2025/26 quy tụ 12 đội bóng hàng đầu khu vực, cùng cạnh tranh danh hiệu nhà vô địch các câu lạc bộ ASEAN. Các trận đấu vòng bảng được tổ chức theo thể thức sân nhà - sân khách và kéo dài đến ngày 5/2, trước khi vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức hai lượt trận, từ 6 đến 27/5.

Hiện tại, 2 đại diện bóng đá Việt Nam là CAHN và Thép xanh Nam Định đang có thành tích khả ổn tại mùa giải năm nay. CAHN hiện có 4 điểm sau 3 trận, tạm xếp thứ 4 bảng A, còn Thép xanh Nam Định dẫn đầu bảng B nhờ thắng 3 trận tuyệt đối.