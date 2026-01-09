"Ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Jordan, quả thật tôi rất bất ngờ khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Thực ra bóng đá Việt Nam thường có kết quả tốt trước các đội Tây Á, nhưng nếu có thắng thì thường theo kiểu nhẫn nhịn, thử thách sự kiên nhẫn.

Còn một thế trận áp đảo từ đầu đến cuối, ngay đầu trận đã có hàng loạt những cú dứt điểm rất quyết đoán, tạo ra độ khó như vậy, rồi kết thúc với tỷ số 2-0 trong một trận đấu thuyết phục, không bị rơi vào thế đua sức, chơi phải nói là khôn khéo đến mức lý tưởng, thì tôi rất bất ngờ trước cách đá này", BLV Quang Huy đánh giá màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Jordan.

U23 Việt Nam tự tin đánh bại U23 Kyrgyzstan. Ảnh: Ted Trần

Với 3 điểm sau trận ra quân, U23 Việt Nam nếu thắng U23 Kyrgyzstan sẽ rộng cửa và tứ kết. Dù vậy, BLV Quang Huy cảnh báo đây là trận đấu không dễ dàng với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

"Trận vừa rồi U23 Kyrgyzstan đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia, trước khi mất người họ cũng chơi không tệ. So với chúng ta, cầu thủ Kyrgyzstan hơn về thể hình, thể lực. Họ thua ở trận đầu nên rất quyết tâm chiến thắng trận này.

So với các đội bảng A, U23 Việt Nam có lợi thế là vừa đá SEA Games xong, có nhịp tốt, trong khi các đối thủ mới chỉ bắt đầu. Chính vì thế chúng ta chơi tốt ngay và gây bất ngờ cho tất cả. Nhưng điều đó ở trận thứ hai sẽ không còn nữa.

Chắc chắn U23 Kyrgyzstan xem lại trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Jordan, tìm cách khắc chế chúng ta. Tôi cho rằng trận thứ hai này là một cuộc đấu trí. U23 Việt Nam cần phải vận dụng mọi thứ mình có", BLV Quang Huy phân tích.

"Có thể đối phương cố gắng áp đặt từ đầu nên chúng ta phải lựa, thử thách sự kiên nhẫn của họ, không để cuốn vào lối chơi đua thể lực với U23 Kyrgyzstan. Khi đối phương quyết thắng mà không được thì đấy là lúc chúng ta tung chiêu", BLV Quang Huy nói thêm.

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy cho rằng cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan có ít bàn thắng, và chiến thắng chung cuộc 1-0 thuộc về thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan lăn bóng vào lúc 21h ngày 9/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn