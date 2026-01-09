Mục tiêu chiến thắng

Sau chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan ở trận ra quân, U23 Việt Nam bước vào lượt đấu tiếp theo với tâm thế hoàn toàn khác. Ba điểm có được đang tạo ra cú hích mạnh mẽ về tinh thần đối với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tại giải U23 châu Á 2026. Trong bối cảnh đó, mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước U23 Kyrgyzstan để mở toang cánh cửa vào tứ kết là điều hoàn toàn hợp lý.

Niềm tin ấy càng được củng cố khi U23 Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt rất chững chạc. Đó là nền tảng quan trọng để nghĩ tới một kết quả tích cực ở lượt trận thứ hai, nơi chỉ cần thêm một chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik gần như sẽ tự quyết số phận của mình.

U23 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng ở trận ra quân

Về phía đối thủ, U23 Kyrgyzstan không phải đội bóng dễ bị xem thường. Lối chơi giàu thể lực, tranh chấp quyết liệt và tinh thần thi đấu mạnh mẽ là những điểm khiến đại diện Trung Á có thể gây ra không ít khó khăn.

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, U23 Kyrgyzstan cũng không phải đối thủ quá mạnh hay vượt trội về tổ chức lối chơi, những mảng miếng tấn công đơn giản, thiên về sức hơn là sự tinh tế, và thường gặp vấn đề khi phải đối phó với những đội bóng chơi kỷ luật, có khả năng kiểm soát thế trận tốt.

Nhưng hãy thong thả

Nhiều người có thể nghĩ rằng HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục cho U23 Việt Nam chơi tấn công chủ động, áp đặt thế trận như cách đã làm trước U23 Jordan. Tuy nhiên, trận đấu với U23 Kyrgyzstan có thể là một câu chuyện khác, thậm chí cần một cách tiếp cận gần như ngược lại.

Lý do đầu tiên đến từ hoàn cảnh của đối thủ. Sau thất bại ở trận ra quân, U23 Kyrgyzstan buộc phải hướng tới chiến thắng nếu không muốn sớm rơi vào thế bị loại. Điều đó đồng nghĩa với việc họ nhiều khả năng đẩy cao đội hình, chơi mạo hiểm hơn và chấp nhận để lộ những khoảng trống phía sau.

Người hâm mộ đang hy vọng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục hưởng niềm vui chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan

Trong kịch bản ấy, việc U23 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công, giữ khối đội hình thấp và chờ thời cơ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với việc dâng cao tấn công ngay từ đầu.

Lý do tiếp theo nằm ở yếu tố thể lực. U23 Kyrgyzstan đã phải thi đấu trong tình trạng chỉ còn 10 người ở trận gặp Saudi Arabia, một trận đấu tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hệ quả là nền tảng thể lực của họ khó có thể đảm bảo sự sung mãn trong suốt 90 phút tiếp theo.

U23 Việt Nam không cần vội vàng có thể chơi chắc chắn trong hiệp một, chỉ tăng tốc khi cần thiết hoặc khi trận đấu bước sang hiệp hai.

Sự điềm tĩnh của HLV Kim Sang Sik vì thế trở nên đặc biệt quan trọng. Biết kiên nhẫn, biết chờ đợi và tung ra đòn quyết định đúng thời điểm có thể giúp U23 Việt Nam không chỉ giành chiến thắng, mà còn giữ được sự chủ động cho chặng đường dài phía trước.

