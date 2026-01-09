U23 Việt Nam có khởi đầu đẹp như mơ tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Jordan 2-0. Chiến thắng không chỉ giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik tự tin hơn rất nhiều, mà còn mở ra cơ hội đi tiếp vào tứ kết.

Nếu giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A, Đình Bắc và các đồng đội gần như cầm chắc tấm vé vào vòng trong. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu "dễ thở" với đội bóng áo đỏ bởi U23 Jordan đã ở thế chân tường.

Sau trận thua 0-1 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, đoàn quân của HLV Edmar Lacerda thừa hiểu họ sẽ phải sớm về nước nếu tiếp tục nhận thất bại trong cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu rất tự tin. Ảnh: Ted Trần

Thực tế ở trận ra quân, U23 Kyrgyzstan được đánh giá chơi tốt. Đội bóng này ngay cả khi mất người cũng chỉ chịu thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia. Tuy nhiên, thất bại khiến đội bóng vùng Trung Á bị ảnh hưởng về tâm lý, chưa kể tổn thất lớn lực lượng.

Cụ thể, tiền vệ Sharshenbekov nhận thẻ đỏ sau tình huống giẫm vào chân cầu thủ U23 Saudi Arabia, vắng mặt ở cuộc chạm trán với U23 Việt Nam. Sharshenbekov sinh năm 2004, là một trong những tiền vệ trung tâm quan trọng nhất của U23 Kyrgyzstan hiện tại.

Trong khi U23 Kyrgyzstan mất Sharshenbekov, U23 Việt Nam lại sở hữu tuyến giữa mạnh, có phong độ tốt. Ở trận thắng U23 Jordan, các tiền vệ đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng, cầm nhịp lối chơi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Không chỉ có khu vực trung tâm, các vị trí ở hàng tiền đạo và hậu vệ cũng thi đấu hết khả năng.

Dù vậy, muốn giành chiến thắng, U23 Việt Nam phải làm tốt hơn nữa. HLV Kim Sang Sik không chỉ yêu cầu các cầu thủ có sự tập trung cao nhất, mà phải chuẩn bị kỹ về đấu pháp, thể lực, tâm lý...

U23 Việt Nam quyết giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: Ted Trần

So với trận ra quân, nhiều khả năng đội hình xuất phát của U23 Việt Nam không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên ở trận này, tiền đạo Thanh Nhàn có thể trở lại sau khi bình phục chấn thương, giúp HLV Kim Sang Sik dễ tính toán hơn với hàng công.

U23 Kyrgyzstan buộc phải dâng cao đội hình chơi tấn công. U23 Việt Nam sẵn sàng khai thác những sơ hở, sự nôn nóng của đối thủ để tung ra những đường phản công sắc bén, bất ngờ.

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan mang lại khởi đầu thuận lợi cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, đồng thời tạo thêm niềm tin để thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể chơi tốt hơn, quyết tạo kỳ tích tại giải châu lục.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan lăn bóng vào lúc 21h ngày 9/1.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lê Phát, Đình Bắc

