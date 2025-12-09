Tối 8/12, anh Rơ Lan Bik (sinh năm 2003, Đội sản xuất Ia Mơ, Công ty Cao su Chư Păh) nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ phía sau phòng làm việc. Kiểm tra khu vực này, anh phát hiện một bé gái sơ sinh đang bị vùi lấp dưới đất.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng còn nguyên dây rốn, vùng trán có vết xước nghi do động vật cào. Anh Bik cùng các công nhân đã lập tức đưa bé vào phòng, sơ cứu ban đầu và thông báo cho chính quyền địa phương.

Bé gái được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Mơ phối hợp với cán bộ y tế, Hội Phụ nữ xã nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ. Sau khi được chăm sóc và cho bú sữa tại Trạm Y tế xã, sức khỏe bé gái cơ bản ổn định, cân nặng 3,2kg.

Khoảng 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã chuyển cháu bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục theo dõi chuyên sâu. Cơ quan công an hiện đang lấy lời khai nhân chứng, xác minh nhân thân cha mẹ của trẻ.