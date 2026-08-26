Theo UkrMedia, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 25/8 tuyên bố rằng Kiev "đang dần thua" trong cuộc xung đột và chỉ còn vài tháng để lật ngược tình thế trước Nga.

"Ukraine đang thiếu tầm nhìn tổng thể về cách giành chiến thắng, đồng thời bị kìm hãm bởi sự bảo thủ và nạn tham nhũng. Chúng ta đang dần thua cuộc một cách chậm rãi", ông Fedorov nói với truyền thông Anh.

Tuy vậy, cựu Bộ trưởng khẳng định Kiev vẫn còn cơ hội chiến thắng, nhưng phải nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn trong những tháng tới.

"Chúng ta vẫn còn thời gian để đẩy mạnh chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga. Chiến dịch này đã gây khó khăn cho lực lượng Nga ở tiền tuyến. Nhưng mọi thứ phải nhanh hơn, trước khi đối thủ tìm ra cách đối phó", ông Fedorov cho hay.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: X/@FedorovMykhailo

Một vấn đề lớn khác của Kiev là kho tên lửa đánh chặn đã cạn kiệt. Để giảm bớt sự phụ thuộc vào viện trợ phương Tây, ông Fedorov kêu gọi các công ty Ukraine tự phát triển tên lửa đánh chặn giá rẻ và chương trình tên lửa đạn đạo riêng.

Trong tuyên bố của mình, ông Fedorov cũng bảo vệ quan điểm Ukraine cần bầu cử ngay cả khi chưa kết thúc chiến tranh, điều bị Tổng thống Volodymyr Zelensky phản đối kịch liệt. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng dù việc bầu cử lúc này mang lại nhiều thách thức lớn, nhưng ông tin Ukraine đủ khả năng và sáng tạo để vượt qua các khó khăn.

Khi được hỏi về phát ngôn của ông Fedorov, Văn phòng Tổng thống Ukraine trả lời: "Ông Fedorov vẫn luôn đưa ra đánh giá tích cực về cuộc xung đột khi còn tại nhiệm. Từ tháng 7 đến nay, điều duy nhất thay đổi là vị thế của cá nhân ông ấy".

Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov trở thành một trong những quan chức chính phủ được yêu thích nhất Ukraine nhờ việc giám sát nhiều cuộc cải cách lớn và những sáng kiến quan trọng nhằm củng cố quân đội. Các đề xuất của ông nhận được sự ủng hộ của nhiều người Ukraine, khiến việc Tổng thống Zelensky cách chức ông vào giữa tháng 7 trở thành một bất ngờ đối với công chúng.