Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/8 đã thông báo về kế hoạch tăng cường an ninh tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu và các doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với kinh tế và đời sống xã hội Nga.

"Tất nhiên là an ninh sẽ được tăng cường. Chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa rõ ràng từ các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Do nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp chưa dành sự quan tâm đúng mức cho các biện pháp an ninh và bảo vệ chống lại UAV, nên chính phủ sẽ giúp đỡ họ", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Khi được hỏi về những doanh nghiệp nào thuộc diện được tăng cường an ninh và khi nào chúng được tiến hành, ông Peskov trả lời: "Chúng tôi sẽ phân tích cụ thể các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trước khi đưa ra quyết định".

Trong tuyên bố của mình, ông Peskov cũng cáo buộc chính quyền Kiev "đang cố gây bất ổn về tư tưởng" tại Nga bằng cách lan truyền thông tin về khả năng Moscow tổ chức tổng động viên. "Những đồn đoán về một đợt tổng động viên mới đều là thông tin bịa đặt của đối thủ", ông Peskov nhấn mạnh.

Cách đây 2 ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng Nga đang lên kế hoạch huy động khoảng 300.000 quân sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) vào tháng 9. Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Moscow mới chỉ một lần sử dụng biện pháp tổng động viên để bổ sung quân số vào mùa thu năm 2022.