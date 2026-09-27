Theo báo Kyiv Independent, thông báo được ông Fedorov đưa ra đồng thời trên mạng xã hội và trong một bài thuyết trình tại hội nghị công nghệ IT Arena ở thành phố Lviv ngày 26/9. Đây là động thái mới nhất của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng sau khi ông bị Tổng thống Volodymyr Zelensky miễn nhiệm hồi tháng 7 bằng một quyết định gây tranh cãi.

Theo ông Fedorov, sáng kiến này được xây dựng dựa trên thành công của dự án “Đội quân máy bay không người lái (UAV)” do ông khởi động năm 2022 khi còn giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine. Tuy nhiên, “đội quân robot” sẽ không phải là một công ty đơn lẻ mà là một “hệ sinh thái”.

Video mô phỏng sáng kiến đội quân robot. Video: Kyiv Independent

Ông Fedorov nói: “Chúng tôi sẽ đầu tư vào các công ty công nghệ quốc phòng, triển khai các dự án công nghệ của riêng mình, xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), phối hợp với quân đội để thử nghiệm các giải pháp, đồng thời nhanh chóng mở rộng những công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trên chiến trường”.

Sau khi bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov ban đầu không tiết lộ bước đi tiếp theo của bản thân. Trong thời gian đó, hàng nghìn người Ukraine đã xuống đường biểu tình trên khắp đất nước trong nhiều tuần, kêu gọi phục chức cho cho nhà cải cách có tư duy đổi mới về công nghệ này.

Sau khi tạo ra một thách thức đáng kể đối với trật tự chính trị tại Ukraine bằng cách kêu gọi tổ chức bầu cử vào giữa tháng 8, ông Fedorov sau đó chuyển sự chú ý sang lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Ukraine đặt mục tiêu dùng robot hình người thay thế bộ binh

Tầm nhìn của ông Fedorov đối với sáng kiến “đội quân robot” đặc biệt tập trung vào việc phát triển robot hình người nhằm thay thế bộ binh trong các chiến hào.

Theo truyền thông Ukraine, trong bài thuyết trình tại hội nghị IT Arena ở Lviv hôm 26/9, ông Fedorov nói mục tiêu của sáng kiến là trong vòng 6 tháng, robot hình người đầu tiên sẽ tiêu diệt một binh sĩ đối phương và trong vòng 12 tháng sẽ thực hiện cuộc tấn công thành công đầu tiên vào một vị trí của quân địch mà không có bộ binh tham gia.

Trên mạng xã hội, thông báo về sáng kiến được đăng kèm một video do AI tạo ra, mô tả những robot có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau tham chiến trong các chiến hào và trên cánh đồng.

Video cho thấy các binh sĩ mặc quân phục và đeo phù hiệu của Ukraine, nhưng phần thuyết minh bằng tiếng Anh không đề cập đến Ukraine.