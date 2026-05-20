Hôm nay (20/5), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong vụ án này, có 10 người bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Trong đó, 7 người bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959), Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ), cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế);

Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (SN 1963, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Bộ Y tế);

Lê Văn Cư (SN 1963, cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978, Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng).

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban YTTĐ); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ).

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Bộ trưởng từ chối 2 luật sư

Có 6 bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị tạm giam từ đầu tháng 7/2025. Đến tháng 2/2026, bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang "Bảo lĩnh".

Có khoảng 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến. Tuy nhiên, tại phần thủ tục phiên tòa, cựu Bộ trưởng Y tế từ chối 2 luật sư bào chữa.

HĐXX triệu tập đại diện Bộ Tài chính, Bộ Y tế đến tham dự phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự. Các thành phần được triệu tập đều có mặt.

Tòa cũng triệu tập một số đơn vị, cá nhân tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, song một số người vắng mặt. Các luật sư bào chữa cho rằng việc vắng mặt này có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử, nên đề nghị HĐXX tiếp tục triệu tập họ đến phiên tòa.

Chủ tọa cho biết, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong quá trình điều tra. Do phiên tòa diễn ra dài ngày nên HĐXX sẽ tiếp tục triệu tập họ nếu thấy cần thiết.

Cáo buộc cho rằng, quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bị cáo đã có vi phạm trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Ngoài ra, sai phạm của các bị cáo trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho hai dự án cũng bị xác định gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cùng Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu các nhà thầu chi tiền theo tỷ lệ 5% trên số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Chiến Thắng nhận hơn 51 tỷ đồng, còn Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,6 tỷ đồng của các nhà thầu.

Lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng lo sợ bị xử lý do sai phạm tại 2 dự án, ông Lê Thanh Thiêm đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt 2 triệu USD (tương đương hơn 45 tỷ đồng) của ông Thắng.