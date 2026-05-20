TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2).

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đến TAND TP Hà Nội sáng 20/5.

Sai phạm thứ nhất thể hiện qua việc bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Sai phạm thứ hai là trong quá trình thực hiện 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng cấp dưới là bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm đã "giúp" một số doanh nghiệp trúng thầu.

6 bị cáo khác bị cùng bị xét xử về tội danh trên gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế), Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT), Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng), Hoàng Xuân Hiệp (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng).

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, các bị cáo trong vụ án có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức sơ sở 2.

2 bị cáo bị xét xử về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ là Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế). Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến, phiên toà kéo dài trong 6 ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.