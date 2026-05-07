Ngày 20/5 tới, 10 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

VKSND Tối cao xác định cả 10 bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

9 bị cáo (trừ Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) được hưởng tình tiết giảm nhẹ do tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế), 2 cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (YTTĐ, Bộ Y tế) là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn cùng được hưởng tình tiết giảm nhẹ là có thành tích xuất sắc trong công tác.

Các bị cáo cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trên gồm: Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án YTTĐ), Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế), Nguyễn Kim Trung (cựu PGĐ Ban Quản lý dự án YTTĐ), Hoàng Xuân Hiệp (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng cũ).

VKSND Tối cao cho rằng, cả 9 bị cáo (trừ Lê Thanh Thiêm) có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Văn Sinh, Đào Xuân Sinh, Nguyễn Doãn Tú có bố, mẹ, vợ có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án này, 2 bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên.

Các mối quan hệ của bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Theo tài liệu điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) từng liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) để đề nghị được tham gia vào gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải và sau này tham gia cung cấp trang thiết bị y tế khi dự án xây dựng hoàn thành.

Sau đó, bà Tiến đã giới thiệu bà Nhàn tới gặp ông Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án YTTĐ). Bà Tiến cũng trao đổi với ông Thắng về việc Công ty AIC muốn làm gói thầu trên và lưu ý giá của Công ty AIC sẽ rất cao.

Ông Nguyễn Hồng Sơn (Phó TGĐ Công ty AIC) đã gặp mặt, nhờ ông Thắng tạo điều kiện cho công ty được tham gia gói thầu, kèm lời hứa sẽ cảm ơn Ban YTTĐ số tiền 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Ông Thắng tìm hiểu thấy thiết bị của Công ty AIC có công nghệ tốt và giá không quá cao nên đã báo cáo lại với bà Tiến và được cựu Bộ trưởng đồng ý.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được Ban YTTĐ tạm ứng, thanh toán, ông Sơn đã nhiều lần chi cho ông Thắng tổng cộng 1,8 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra cũng nhắc đến quan hệ của bà Tiến với ông Mai Tiến Dũng (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam). Cụ thể, khi Bộ Y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu XDBM-02 và XDVĐ-02, ông Dũng đã giới thiệu Công ty Thành Đạt.

Vì vậy, bà Tiến đã trao đổi để ông Thắng tạo điều kiện cho Công ty Thành Đạt. Sau khi được “bật đèn xanh”, ông Nguyễn Huy Cương (Giám đốc Công ty Thành Đạt) đến gặp và giới thiệu năng lực của doanh nghiệp với ông Thắng.

Thời điểm đó, ông Thắng nhận thấy Công ty Thành Đạt không đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ công việc. Ông Thắng đã giới thiệu ông Trịnh Văn Thật (Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25) để Công ty Thành Đạt liên danh thực hiện, đảm bảo yêu cầu về năng lực và tiến độ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được Ban YTTĐ tạm ứng, thanh toán, ông Thật đã chi cho ông Thắng 2 tỷ đồng.