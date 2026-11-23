Chiều 23/11, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Võ Hoàng Trung, cựu cán bộ thuế, 20 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trung bị cáo buộc lợi dụng việc kiểm tra thuế, gây sức ép và yêu cầu 9 doanh nghiệp đưa tiền để xử lý các sai phạm về thuế, hóa đơn.

Cùng tội danh, Lê Nguyễn Duy Phương (31 tuổi) bị phạt 13 năm tù và Phạm Ngọc Minh (47 tuổi) lĩnh án 3 năm tù. Tòa còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các doanh nghiệp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: T.X

Theo cáo trạng, Võ Hoàng Trung khi đang là công chức ngành thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền (nay là Thuế cơ sở 2, TP Cần Thơ) nhưng đã chỉ đạo thành lập, điều hành hoạt động và quyết định mọi giao dịch liên quan đến Công ty Đại lý thuế Miền Tây và Công ty Tây Nam, vi phạm quy định về những việc công chức không được làm theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và quy định về thành lập, quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Theo cáo trạng, Trung không đứng tên chủ sở hữu hay người đại diện pháp luật nhưng trực tiếp chỉ đạo tuyển dụng nhân viên, quản lý nguồn tiền, quyết định các khoản thu, chi và điều hành mọi hoạt động của hai doanh nghiệp.

Công ty Đại lý thuế Miền Tây do Lê Nguyễn Duy Phương đứng tên giám đốc, còn Công ty Tây Nam do người khác đứng tên đại diện pháp luật. Phạm Ngọc Minh là nhân viên Công ty Tây Nam.

Lợi dụng vị trí công tác, khi tham gia các đoàn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp hoặc rà soát việc sử dụng hóa đơn có rủi ro về thuế, hóa đơn không hợp pháp, Trung đưa ra các lỗi vi phạm, mức phạt và số tiền truy thu thuế cao nhằm gây sức ép. Sau đó, bị cáo gợi ý doanh nghiệp đưa tiền để được chấp nhận nội dung kiểm tra thuế và bao đóng tiền thuế, tiền phạt sau kiểm tra.

Trung còn đặt vấn đề, gợi ý với các doanh nghiệp nhận làm báo cáo thuế, quyết toán trọn gói rồi chuyển địa chỉ kinh doanh khai báo thuế về địa chỉ thuộc địa bàn của mình quản lý để thuận lợi cho việc quản lý, đăng ký kiểm tra quyết toán thuế,

Cán bộ thuế dùng thủ đoạn gây sức ép để lấy tiền doanh nghiệp

Một trong những doanh nghiệp bị Trung chiếm đoạt tiền là Công ty T.Tr. Năm 2022, khi tham gia đoàn kiểm tra thuế tại công ty, Trung yêu cầu kế toán giải trình việc doanh số bán hàng thấp hơn giá vốn, với số tiền chênh lệch gần 1 tỷ đồng.

Sau đó, Trung gặp riêng kế toán, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để xử lý số liệu, bao gồm tiền thuế và tiền phạt sau kiểm tra, cam kết doanh nghiệp không phải đóng thêm khoản nào.

Ngày 3/11/2022, công ty chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Phương theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau đó cơ quan thuế vẫn ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp hơn 80,5 triệu đồng. Trung chỉ đạo nhân viên nộp hơn 54,6 triệu đồng tiền thuế, số còn lại hơn 145,3 triệu đồng bị chiếm đoạt.

Trong vụ việc liên quan Công ty P.V, Trung thỏa thuận nhận quyết toán thuế trọn gói với giá 1 tỷ đồng, bao gồm: kiểm tra số sách, nhập liệu, kê khai, báo cáo thuê lại nếu có sai sót, nộp hồ sơ kiểm tra, quyết toán thuế cho công ty, tiền chậm nộp đến thời điểm quyết toán, không phải đóng thêm tiền sau kiểm tra.

Trung chỉ đạo Phương thu tiền, phân công nhân viên nhập số liệu kế toán, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chuyển địa chỉ kinh doanh từ Ninh Kiều sang một địa chỉ không có thật tại Cái Răng để thuận lợi cho việc đăng ký, kiểm tra và quyết toán thuế.

Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác định công ty phải nộp tổng cộng hơn 648,7 triệu đồng tiền thuế và tiền phạt. Tuy nhiên, Trung không sử dụng tiền đã nhận để thực hiện nghĩa vụ tài chính như cam kết.

Đến tháng 9 và 10/2023, cơ quan thuế lần lượt cưỡng chế tài khoản ngân hàng và hóa đơn của công ty do nợ thuế hơn 1,08 tỷ đồng. Để duy trì hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải tự nộp toàn bộ số tiền nợ vào ngân sách Nhà nước.

Cáo trạng xác định, Trung đã chiếm đoạt của Công ty P.V hơn 648,7 triệu đồng, gồm tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt vi phạm hành chính.

Tổng cộng, từ năm 2022-2024, Võ Hoàng Trung chiếm đoạt của 9 doanh nghiệp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện hành vi, Trung không trực tiếp nhận tiền mà thông qua Phương và Minh. Sau khi nhận, tiền được sử dụng vào nhiều mục đích như xây nhà, đưa vào quỹ các công ty, chuyển cho người thân hoặc cá nhân khác.

Cơ quan tố tụng xác định Phương và Minh đã giúp sức cho Trung trong việc liên hệ doanh nghiệp, nhận tiền và thực hiện các giao dịch theo chỉ đạo.

Ngày 12/2/2025, Võ Hoàng Trung bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam khi đang là công chức ngành thuế.