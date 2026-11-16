Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam bị can Lý Minh Hoàng (42 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành bệnh bắt tạm giam Lý Minh Hoàng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng từng là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng VIB, Chi nhánh Cần Thơ, nhưng đã nghỉ việc từ tháng 10/2025.

Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hoàng lợi dụng các mối quan hệ bạn bè, người quen để thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, Hoàng giới thiệu với ông T.T.T và bà T.T.D.M rằng mình vẫn đang làm việc tại Ngân hàng VIB, Chi nhánh Cần Thơ. Người này đồng thời đưa ra thông tin có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn.

Để tạo lòng tin, Hoàng tự lập các hồ sơ vay vốn dưới hình thức thế chấp quyền sử dụng đất và vay đáo hạn thông qua hình thức thấu chi, sau đó gửi thông tin khách hàng qua Zalo cho ông T.T.T.

Tin tưởng những thông tin trên, ông T.T.T chuyển tiền cho những người được Hoàng giới thiệu là khách hàng cần vay đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, những người này được Hoàng yêu cầu chuyển toàn bộ vào các tài khoản ngân hàng do Hoàng quản lý, sử dụng.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng đã chiếm đoạt tổng cộng 2,9 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết, sự tin tưởng của người cho vay và uy tín của ngân hàng nơi từng công tác để đưa ra thông tin gian dối, huy động tiền dưới hình thức cho vay đáo hạn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.