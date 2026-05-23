Cần Thơ:

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến sai phạm của Trần Minh Trường (44 tuổi, công chức Thuế Cơ sở 2, thuộc Thuế TP Cần Thơ) liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế để phối hợp điều tra.

Người dân có thể cung cấp thông tin qua Điều tra viên, Thiếu tá Đỗ Văn Hưng (số điện thoại: 0939.818.222).

Động thái này được đưa ra sau khi Công an TP Cần Thơ khởi tố, tạm giam Trường về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 4, Trường làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra thuế số 1, tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Nông nghiệp X (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) do ông H.M.T. làm giám đốc. Cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức khác thuộc Tổ kiểm tra thuế số 1.

Cơ quan công an xác định, quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5/5, Trường thông báo với ông T. rằng doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Cụ thể, theo nội dung tố giác, trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số sai phạm và chủ động trao đổi với ông T. rằng công ty của ông kê khai, nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng.

Trường đề nghị để tránh bị xử phạt nặng, sẽ chỉ ghi nhận một số lỗi nhẹ với mức phạt 65 triệu đồng, số tiền còn lại 185 triệu đồng giao cho Trường. Sau đó, Trường nhiều lần gọi điện thúc giục ông T. đưa tiền. Bức xúc trước sự việc, ông T. đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17h ngày 18/5, ông T. đến quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để giao tiền.

Đến khoảng 17h15 phút cùng ngày, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông T bên trong ô tô hiệu Vios biển kiểm soát 95A-026... đỗ trước một quán cà phê.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Trường, cảnh sát thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan và nhiều sổ tiết kiệm. Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.