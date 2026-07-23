MS 2026.194

Biến cố đau lòng

Anh Dũng là con trai cả của bà Lùng, đang chống chọi với căn bệnh ung thư vòm hầu giai đoạn cuối. Hoàn cảnh khó khăn, suốt nhiều năm nay, anh Dũng và vợ, chị Nguyễn Thị Bình (SN 1971) thuê phòng trong dãy trọ nằm trên đường số 1 (khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường) sinh sống.

Trước đây, anh làm việc trong các đoàn phim tư nhân. Thu nhập tuy không cao nhưng vì không có con, số tiền ấy đủ để anh trang trải cuộc sống và phụ giúp một phần chi phí điều trị bệnh thoái hóa cột sống cho cha là ông Bùi Quang Tốt (SN 1955).

Bà Lùng đội mưa đem hộp cá kho đến cho con trai đang mắc bạo bệnh

Trong giai đoạn dịch Covid-19, anh Dũng thường xuyên bị những cơn đau đầu dữ dội. Ban đầu, anh nghĩ mình bị viêm xoang nên tự mua thuốc điều trị.

Khi tình trạng không thuyên giảm, anh đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán mắc ung thư vòm hầu giai đoạn cuối. Hung tin khiến anh suy sụp.

Anh chia sẻ: "Do bệnh di căn lên não, tôi mất thị lực ở một mắt, liệt một bên mặt và bị ảnh hưởng đến não. Những biến chứng của bệnh khiến tôi nói chuyện, ăn uống khó khăn, không còn khả năng tự chủ.

Tôi thường xuyên chịu những cơn đau đầu dữ dội, động kinh, co giật liên tục. Bác sĩ cho biết tôi có thể đột tử bất cứ lúc nào.

Tôi cần tiếp tục xạ trị để kéo dài sự sống. Thế nhưng, bản thân và gia đình đã khánh kiệt, không còn khả năng chạy chữa nữa".

Bệnh tật khiến anh Dũng mất thị lực một mắt, liệt một bên mặt... Ảnh: NVCC

Mong được kéo dài sự sống

Từ ngày lâm bệnh, anh Dũng mất sức lao động. Hằng ngày, anh quanh quẩn trong phòng trọ, chịu đựng những cơn đau kéo dài.

Tiền thuốc, tiền thuê trọ và chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng chỉ trông chờ vào công việc dọn dẹp nhà theo giờ của chị Bình. Dù làm việc vất vả, thu nhập của chị cũng chỉ đủ trang trải tiền ăn và tiền thuê trọ hằng tháng.

Trong khi đó, bố mẹ anh Dũng thuộc diện hộ cận nghèo. Ông bà cũng không có nhà riêng, đang thuê trọ cách anh Dũng không xa. Hơn thế, ông Tốt tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên không còn khả năng lao động. Để có tiền trang trải cuộc sống, bà Lùng hằng ngày đi bán vé số dạo từ sáng sớm đến chiều tối.

Bà kể: "Tôi có hai người con trai. Ngoài Dũng đang mắc bệnh, tôi còn một người con trai út. Cháu đã đi làm nhưng thu nhập cũng bấp bênh, chỉ đủ phụ giúp tiền thuê trọ và thuốc men cho bố.

Dù bị bệnh khớp, tôi vẫn cố gắng đi bán vé số để có tiền trang trải. Ngày nào nhiều thì bán được khoảng 160 tờ, thu nhập chỉ đủ để vợ chồng tôi đắp đổi qua ngày.

Vì vậy, chúng tôi không đủ khả năng hỗ trợ Dũng chữa bệnh. Thấy con mắc bệnh hiểm nghèo mà không giúp được gì, tôi rất xót xa. Mỗi lần nhìn con đau đớn, tôi chỉ biết khóc".

Anh Dũng mong được cộng đồng hỗ trợ để có điều kiện chữa bệnh, kéo dài sự sống

Nghe mẹ chia sẻ, anh Dũng rơm rớm nước mắt. Trước khi mắc bệnh, anh là lao động chính trong gia đình, vừa chăm lo cuộc sống của hai vợ chồng, vừa phụng dưỡng cha mẹ già.

Giờ đây, không còn khả năng đỡ đần cha mẹ, bản thân lại trở thành gánh nặng, anh luôn day dứt. Anh tâm sự: "Tôi đã điều trị suốt nhiều năm. Đến nay, bản thân và gia đình không còn khả năng tiếp tục chữa bệnh.

Trong lúc bế tắc, tôi mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để có thêm kinh phí mua thuốc, giảm bớt đau đớn và kéo dài sự sống".

Đại diện UBND phường Long Trường (TPHCM) xác nhận, gia đình ông Bùi Quang Tốt thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương.

Còn ông Nguyễn Văn Kê, Trưởng khu phố 26 (phường Long Trường), cũng cho biết, anh Bùi Anh Dũng đang sinh sống trên địa bàn, mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không còn khả năng chi trả chi phí điều trị.

Bạn đọc giúp anh Bùi Anh Dũng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.194 (anh Bùi Anh Dũng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Bùi Anh Dũng theo địa chỉ: 150, đường số 1, khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, TPHCM. Số điện thoại: 0934958441

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