MS 2026.241

“Con bé nói xong rồi khóc. Tôi nghe mà đứt từng khúc ruột, cũng òa khóc theo con. Nhà nghèo, thu nhập bấp bênh, tôi lấy gì ghép tim, thay tim để cứu con đây…”, chị Nguyễn Thị Hương Đan (SN 1986) nghẹn giọng khi kể về bệnh tình của con gái Bùi Thanh Hằng (SN 2013).

Cuộc sống của gia đình chị Đan gần như đảo lộn kể từ ngày con gái thứ hai Bùi Thanh Hằng mắc bệnh nặng. Ảnh: Thanh Hải

Gia đình chị Đan và anh Bùi Xuân Nam (SN 1985) sống tại thôn 3, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An. Hai vợ chồng có 3 người con: Bùi Quang Hưng (SN 2012), Bùi Thanh Hằng (SN 2013) và Bùi Quang Khải (SN 2021). Cuộc sống của gia đình gần như đảo lộn kể từ khi Hằng mắc bệnh nặng.

Kiệt quệ vì bệnh của con

Chị Đan nhớ lại, tháng 12/2025, Hằng bắt đầu kêu đau bụng. Nghĩ con chỉ bị đau bụng thông thường, chị xin nhà trường cho con nghỉ học ít hôm rồi đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu thăm khám mới biết Hằng bị hở van, suy tim.

Bùi Thanh Hằng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: NVCC

Sau đó, Hằng được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Do tình trạng bệnh nặng, Hằng tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Theo thông tin bệnh án, Hằng được chẩn đoán suy tim, bệnh cơ tim hạn chế và loạn nhịp thất. Những tháng ngày con nằm viện cũng là quãng thời gian vợ chồng chị Đan liên tục vay mượn tiền để trang trải chi phí điều trị, như thuốc men, tiền đi lại và sinh hoạt trong những ngày đưa Hằng đi viện.

Theo chị Đan, đến nay gia đình đã vay mượn gần 200 triệu đồng để chạy chữa cho Hằng. Gia đình có 5 miệng ăn nhưng cả anh Nam và chị Đan đều không có việc làm ổn định. Thu nhập chủ yếu trông vào 1 sào ruộng và những ngày hai vợ chồng đi làm thuê. Việc điều trị bệnh cho con gái kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.

“Mỗi lần con nhập viện lại thêm một gánh nặng. Nhưng khi con xuất viện, nỗi đau lại nhân lên gấp bội vì bệnh không tiến triển”, chị Đan nói.

Chị Đan nghẹn giọng khi nói về bệnh tật và hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Thanh Hải

Ngày 22/6/2026, sau một đợt điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hằng được cho xuất viện trở về quê.

Theo chị Đan, bác sĩ cho biết bệnh của Hằng chỉ có thay hoặc ghép tim mới đảm bảo, nếu chỉ điều trị thông thường thì bệnh chỉ được duy trì. Hiện bệnh tình của Hằng ngày càng nặng, Hằng tiếp tục uống thuốc theo đơn và khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ.

Tờ giấy ra viện được người mẹ cất giữ cẩn thận. Với chị, đó là hồ sơ bệnh án của con và cũng là lời nhắc về hành trình điều trị kéo dài mà gia đình đang phải đối mặt.

“Tôi biết kêu ai, nhờ ai?”

Điều khiến chị Đan đau lòng nhất không chỉ là bệnh tình của con mà còn là câu nói của cô con gái mới 13 tuổi.

“Ở ngoài viện, con bé nói: ‘Bố mẹ hiến tim cứu con đi’. Nói xong con khóc. Tôi nghe mà đứt từng khúc ruột, cũng òa khóc theo con”, chị Đan kể.

Vợ chồng chị Đan trĩu nặng nỗi lo khi con gái đối mặt với bệnh nặng nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ảnh: Thanh Hải

Trước bệnh tình của con, người mẹ càng lo lắng bởi kinh tế gia đình đã gần như cạn kiệt sau nhiều tháng chạy chữa. “Nhà nghèo, các con còn nhỏ, tôi biết kêu ai, nhờ ai...”, chị Đan bỏ lửng câu nói.

Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng chị gần như không có tài sản nào đáng giá. Tài sản lớn nhất của gia đình lúc này là con bò vừa được địa phương trao tặng trong chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn.

Ông Trần Văn Diện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Sơn, cho biết địa phương vừa tổ chức trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó gia đình anh Nam, chị Đan được trao một con bò.

“Hoàn cảnh của gia đình chị Đan rất đáng thương. Chúng tôi mong cộng đồng cùng chung tay quan tâm, hỗ trợ để gia đình sớm vượt qua khó khăn trước mắt”, ông Diện nói.

Gia đình chị Đan vừa được địa phương xét duyệt là hộ nghèo. Con bò là tài sản quý giá nhất, vừa được Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Sơn trao tặng. Ảnh: Thanh Hải

Vợ chồng chị Đan vừa chăm bò, vừa hy vọng con bò sớm sinh sản để gia đình có thêm chút vốn. Trong khi đó, trước mắt họ vẫn là những ngày chăm sóc cô con gái đang mang bệnh nặng.

Hằng mới 13 tuổi. Thay vì chuẩn bị cho năm học mới, đến trường, vui chơi và lớn lên cùng bạn bè, cuộc sống của em gắn với những lần nhập viện, những viên thuốc và các đợt tái khám.

Người mẹ chỉ mong con gái có thêm cơ hội điều trị, sớm khỏe lại và tiếp tục đến trường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Với gia đình, sự sẻ chia lúc này có thể giúp hành trình chữa bệnh của Hằng không phải dừng lại khi kinh tế đã kiệt quệ.

Bạn đọc giúp cháu Bùi Thanh Hằng (SN 2013) ở Thôn 3, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; hoặc số tài khoản 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.241 (em Bùi Thanh Hằng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hương Đan (mẹ của Hằng) theo địa chỉ: Thôn 3, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0378.482.791.

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