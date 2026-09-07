Tới thăm và trao tiền bạn đọc ủng hộ có ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet và PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet và ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, trao hơn 1 tỷ đồng tiền bạn đọc hỗ trợ bé Vì Đức Chuyên mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Hơn 1 tỷ đồng giúp bé trai dân tộc Xinh Mun điều trị bệnh

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bé Vì Đức Chuyên (SN 2020, ở bản Nà Dạ, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) là nhân vật trong bài viết: "Bé trai dân tộc Xinh Mun cần 20 triệu đồng phẫu thuật cắt lách".

Từ khi lọt lòng, cơ thể bé Chuyên đã xanh xao, gầy yếu. Khi 18 tháng tuổi, bé xuất hiện những cơn sốt cao, ho kéo dài và khó thở. Vợ chồng chị Vì Thị Đông đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Tại đây, bé Chuyên được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Từ tháng 12/2022, trung bình mỗi tháng một lần, vợ chồng chị Đông phải đưa con xuống bệnh viện tỉnh truyền máu để duy trì sức khỏe. Việc điều trị kéo dài khiến gia đình thường xuyên phải di chuyển từ vùng cao xuống bệnh viện, trong khi điều kiện kinh tế khó khăn.

Ngày 11/8 vừa qua, bé Chuyên được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị. Tại đây, bé được chẩn đoán lách to, nhiễm toan ống thận do đột biến gen SLC4A1, thiếu men G6PD, bệnh huyết sắc tố E, suy dinh dưỡng nặng, hở van tim hai lá và ba lá mức độ nhẹ. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt lách với chi phí dự kiến khoảng 20 triệu đồng.

Từ ngày con mắc bệnh, vợ chồng chị Đông phải thay nhau nghỉ việc để đưa con đi điều trị, khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Đúng lúc gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, bé Chuyên nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Báo VietNamNet.

Số tiền 1.039.055.562 đồng do bạn đọc gửi về Chương trình xã hội - từ thiện của Báo VietNamNet ủng hộ bé Chuyên đã được Báo VietNamNet và Bệnh viện Việt Đức trao tận tay gia đình bé.

Chị Vì Thị Đông xúc động khi đón nhận món quà ý nghĩa và giá trị của bạn đọc VietNamNet

Xúc động đón nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Vì Thị Đông gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm, Bệnh viện Việt Đức đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

“Số tiền mọi người giúp đỡ thực sự rất lớn, gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ có thể nhận được sự hỗ trợ như vậy. Vợ chồng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích để con có điều kiện chữa bệnh lâu dài”, chị Đông chia sẻ.

“Bệnh nhi Vì Đức Chuyên mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thuộc dạng nặng nên quá trình điều trị sẽ lâu dài, tốn kém. Số tiền bạn đọc hỗ trợ là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình”, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Dương Đức Hùng nói.

Trao hơn 652 triệu đồng đến cô giáo bị tai nạn

Cùng ngày, Báo VietNamNet và lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức đến khoa Phẫu thuật Chi dưới thăm, trao số tiền 652.280.227 đồng, tấm lòng của bạn đọc hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), nhân vật trong bài viết: "Cứu học sinh chạy ra đường, cô giáo mầm non bị xe tải cán phải cắt bỏ một chân"

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet và ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đến động viên và trao số tiền 652.280.227 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ cô giáo Hoàng Thị Hiền

Cô giáo Hoàng Thị Hiền (quê ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) bị xe tải cán dập nát hai chân khi chạy theo cản một học sinh lao ra đường. Theo phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, hiện tình trạng bệnh nhân chấn thương nặng hai chân và đã được chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet đã động viên hai hoàn cảnh cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp, đồng hành trong hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua của Bệnh viện Việt Đức.

"Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ giúp hai gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt, đồng thời là nguồn động viên để các bệnh nhân có thêm điều kiện tiếp tục điều trị", ông Bá bày tỏ.

Về phía Bệnh viện Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet đã luôn quan tâm, đồng hành với công tác xã hội của bệnh viện. Ông mong muốn thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và kết nối của Báo VietNamNet trong việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.