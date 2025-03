Hôm nay (25/3), phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) cùng 42 đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo.

Là người được thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo bị cáo, Công ty Trung Hậu được thành lập với vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng và bị cáo chiếm khoảng 65% cổ phần, nhưng số vốn điều lệ này chỉ khai trên giấy. Bị cáo Bình khẳng định, thực tế không có việc góp vốn và số tiền hoạt động của công ty được bị cáo vay mượn để duy trì.

Bị cáo Bình thừa nhận, biết rõ việc xin giấy phép khai thác cát phải thông qua đấu giá và không được cát bán ra bên ngoài.

Bị cáo Lê Quang Bình. Ảnh: Nguyễn Huế

Về chênh lệch giá cát bán cho các dự án trọng điểm tại tỉnh An Giang so với thị trường, bị cáo Bình khai, do bán cho nhà nước phải chịu nhiều loại thuế, còn bán ngoài thị trường không phải chịu thuế nên bị cáo bán ra với giá thấp hơn.

Theo cáo buộc, Công ty Trung Hậu bán cho các dự án trọng điểm tại tỉnh An Giang với giá 80.000 đồng/m3 còn bán ra thị trường chỉ với giá 79.200 đồng/m3.

Để hợp thức hóa nguồn gốc cát khai thác trái phép, Lê Quang Bình khai đã mua Công ty MêKông Tháp Mười, giao cho Lê Trọng Hải mua hóa đơn trái phép và ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu.

Cũng theo lời khai của Bình, số tiền hưởng lợi từ việc bán cát, bị cáo dùng để trả nợ, chi phí gia công, hoạt động của mỏ cát, tiêu xài cá nhân và dùng hơn 41 tỉ đồng để nhờ nhân viên, người thân đặt cọc mua 6 bất động sản và mua 8 xe ô tô của các hãng xe sang như Mercedes Benz S450, Lexus ES 250, Lexus LX 570, Mercedes Benz G63, Ferrari…

Bị cáo Lê Quang Bình bị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Theo cáo buộc, Công ty Trung Hậu có 11 chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố, trong đó chi nhánh tại An Giang.

Tháng 1/2021, UBND tỉnh An Giang cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, cho phép Công ty Trung Hậu được thăm dò khoáng sản tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Theo đó, sau 7 lần điều chỉnh, bổ sung, UBND tỉnh An Giang cho phép Công ty Trung Hậu khai thác 1.531.200 m3 cát và chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình dự án mà tỉnh chỉ định.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, từ tháng 12/2021-7/2023, ông Quang Bình đã chỉ đạo các thuộc cấp tổ chức khai thác tổng số 5.018.996 m3 cát. Trong đó khối lượng cát khai thác để bán trái quy định pháp luật là 3.710.751 m3.

Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, ông Quang Bình đã mua Công ty CP Mê Kông Tháp Mười rồi sử dụng pháp nhân công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng…

Nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, ông Bình đã chỉ đạo ông Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) mượn tài khoản của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu để nhận tiền bán cát.

Sau đó, tiền được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản khác hoặc rút tiền mặt đưa cho ông Bình để ông này lấy tiền mua bất động sản, ô tô…

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022 - 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 người khác, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.