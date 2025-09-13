Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là TAND Tối cao tại Đà Nẵng). Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Trong số những người bị truy tố có ông Dương Anh Sơn (khi phạm tội là Chủ tịch HĐQT Công ty CP vật tư nông nghiệp Khánh Hòa - Công ty K-Homes). Là bị đơn trong các vụ án kinh doanh thương mại, bị can này đã trực tiếp đưa hối lộ hoặc qua môi giới đưa hối lộ với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.

Một trong số các vụ việc phải kể đến chuyện đưa hối lộ 300 triệu đồng của ông Sơn. Theo cáo trạng, Bản án phúc thẩm số 01/2021/KDTM- PT ngày 9/3/2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Công ty CP xây dựng Long Giang và bị đơn là Công ty K-Homes quyết định Công ty K-Homes thua kiện.

Tháng 2/2022, thông qua ông Dương Quốc Thi giới thiệu, ông Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty K-Homes gửi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án nêu trên và đề nghị hoãn thi hành án.

Tháng 3/2020, thông qua ông Thi giới thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes nhờ bà Nguyễn Thị Minh Phương (khi đó là Phó Trưởng phòng lưu trữ hồ sơ thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) liên hệ với người có thẩm quyền để giúp kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án và hoãn thi hành án.

Phương đã gặp và nhờ ông Phạm Việt Cường (khi đó đương chức Chánh tòa hình sự, Thành viên Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) giúp thụ lý giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes và ông Cường đã đồng ý.

Kết quả điều tra làm rõ, khoảng giữa tháng 4/2022, ông Dương Anh Sơn, bà Phương và Thi thống nhất việc ông Sơn đưa 300 triệu đồng cho Thi để chuyển cho bà Phương xử lý việc của Công ty K-Homes.

Ngày 16/4/2022 và ngày 28/4/2022, ông Sơn chỉ đạo ông Đào Xuân Vinh (cựu Chánh Văn phòng Công ty K-Homes) 2 lần chuyển khoản cho Thi với tổng số tiền 300 triệu đồng. Thi đã 2 lần chuyển khoản cho ông Phạm Việt Cường với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Đến tháng 5/2022, ông Cường ký ban hành Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 14/TB-TA và ngày 11/10/2022, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng có Thông báo giải quyết đơn cùng nội dung trả lời không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án số 01/2021/KDTM-PT nêu trên.

Cáo buộc chỉ ra rằng, thời điểm tháng 10/2022, bà Phương cùng ông Thi và Sơn gặp nhau tại sân bay Đà Nẵng trao đổi, thống nhất việc trả lại tiền cho ông Sơn do không giúp được Công ty K-Homes.

Khoảng tháng 11/2022, ông Phạm Việt Cường trả lại cho Phương 150 triệu đồng, để rồi sau đó Phương chuyển cho Thi 200 triệu đồng. Tháng 11/2022, Thi chuyển cho ông Sơn 200 triệu đồng. Đến tháng 4 và tháng 5/2024, Phương đã 2 lần chuyển trả ông Sơn tổng số 70 triệu đồng.

Theo lời khai của ông Phạm Việt Cường, ông này từng báo cáo với người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về việc nhận tiền “chạy án”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Cường đến gặp, báo cáo lại thì người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng lại thay đổi ý kiến, không đồng ý giúp Công ty K-Homes.

Ngoài ra, ông Dương Anh Sơn còn bị cáo buộc đưa hối lộ 2,9 tỷ đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm hủy Quyết định giám đốc thẩm số 15/2023/KDTM-PT ngày 16/11/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, hủy Bản án phúc thẩm số 08/2022/KDTM-PT ngày 30/11/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa, Bản án sơ thẩm số 02/2022/KDTM-PT ngày 16/3/2022 của TAND thành phố Nha Trang và hoãn thi hành án.

Ông Sơn còn bị cáo buộc đưa hối lộ 1 tỷ đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm hủy Bản án phúc thẩm số 08/2022/KDTM- PT ngày 30/11/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa.