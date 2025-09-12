Trong số các bị can bị truy tố có ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng), Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp; Phó viện trưởng VKS Án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng); Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022-5/2024, 28 bị can có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Trong đó, 10 bị can nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị can nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; 2 bị can nguyên là chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị can là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị can là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc người nhà đương sự.

Theo cáo buộc của VKSND tối cao, ông Phạm Việt Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Cụ thể, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã nhận hối lộ 400 triệu đồng để xét xử giám đốc thẩm, chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKS DS ngày 16/01/2023 của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-ST ngày 24/9/2022 của TAND thành phố Đà Nẵng, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm ngày 30/5/2022 của TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Cường nhận hối lộ 150 triệu đồng để thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9/3/2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Bị can còn nhận hối lộ 220 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho các bị cáo theo Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25/8/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Cáo buộc cho rằng, ông Phạm Việt Cường nhận hối lộ 100 triệu đồng để hứa giúp bị cáo được hưởng án treo trong giai đoạn xét xử phúc thẩm và nhận hối lộ 100 triệu đồng để ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 19/2024/KN-DS của TAND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18/12/2023 của TAND tỉnh Gia Lai, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm ngày 24/4/2023 của TAND thành phố Pleiku.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do người có thẩm quyền chỉ đạo. Bị can đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Cáo buộc cũng cho rằng, ông Lê Phước Thạnh khi giữ chức Phó viện trưởng VKS Án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trực tiếp nhận hối lộ số tiền 400 triệu đồng để đề xuất lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 65/QĐ-VKS-KDTM ngày 29/9/2023.

Ngoài ra, Lê Phước Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, ông Phạm Tấn Hoàng khi còn đương chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 315 triệu đồng.