Ngày 24/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Khánh Linh (35 tuổi) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Linh tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, từ đó tạo dựng lòng tin với người dân.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với Chu Thị Khánh Linh. Ảnh: CACC

Sau khi nhận tiền hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) từ các bị hại, Linh không thực hiện đúng các cam kết mà sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn như bán một thửa đất cho nhiều người; tự ý mang Giấy chứng nhận của người khác đi cầm cố, thế chấp hoặc tiếp tục chuyển nhượng để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với phương thức trên, nhiều người dân đã trở thành bị hại, số tiền bị chiếm đoạt trong mỗi vụ việc từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác của các bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các giao dịch liên quan để xử lý theo quy định.