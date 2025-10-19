Theo bản án sơ thẩm được công bố gần đây trên trang China Judgments Online, ông Mã Mỗ Mỗ (bút danh), cựu Cục trưởng Cục Quản lý khẩn cấp huyện Thanh Hà (thành phố Altay, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc), đã có hành vi nhận hối lộ 95 con bồ câu cảnh quý hiếm trong vòng 4 năm, trị giá khoảng 1,32 triệu NDT (tương đương hơn 4,9 tỷ đồng).

Bản án sơ thẩm vụ án nhận hối lộ của cựu cục trưởng huyện Thanh Hà được công bố mới đây. Ảnh: Weibo

Những con chim này chiếm hơn một nửa tổng giá trị hối lộ mà ông này đã nhận từ các doanh nghiệp và cá nhân trong suốt thời gian tại nhiệm.

Được biết, ông Mã sinh năm 1973 tại Thanh Hà, Tân Cương, nghỉ công tác từ tháng 12/2024.

Trước khi nghỉ hưu, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Cục trưởng Cục Quản lý khẩn cấp, Phó giám đốc Ủy ban Thương mại và Công nghiệp, Phó giám đốc Ban Quản lý Khu công nghiệp, đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Giao thông huyện Thanh Hà.

Viện kiểm sát cáo buộc trong giai đoạn từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2024, lợi dụng quyền hạn của mình trong việc phê duyệt dự án, giải ngân vốn và phân bổ công trình, ông Mã đã nhận và đòi hối lộ từ 17 cá nhân, với tổng giá trị khoảng 2,42 triệu NDT (gần 9 tỷ đồng). Trong đó, 35 lần là hành vi chủ động vòi vĩnh, bị xác định là tình tiết nghiêm trọng.

Fanfan là giống chim câu cảnh quý, có khả năng nhào lộn trên không đặc trưng, được giới sưu tầm săn đón. Ảnh: Sina

Trong số tài sản bất chính thu được, 95 con bồ câu Fanfan (hay chim bồ câu đuôi quạt) được đặc biệt chú ý. Đây là giống chim quý hiếm, khi bay có thể lộn nhiều vòng liên tiếp trên không trung, dáng bay đẹp mắt nên có giá trị sưu tầm rất cao.

Theo bản án, những con rẻ nhất trị giá vài nghìn NDT, trong khi con đắt nhất mà ông Mã được tặng lên tới 180.000 NDT (gần 670 triệu đồng) – tương đương giá của một căn hộ 50m2 tại địa phương.

Hồ sơ cho thấy vị cựu cục trưởng bắt đầu nhận kiểu quà “hối lộ đặc biệt” này từ tháng 4/2021, khi yêu cầu phó giám đốc một công ty khai thác khoáng sản tặng cho mình một con bồ câu trị giá 14.000 NDT (gần 52 triệu đồng).

Sau đó, tần suất nhận tăng dần: Năm 2021, ông Mã nhận 3 con, năm 2022 là 8 con, năm 2023 lên tới 56 con và năm 2024 thêm 28 con.

Con chim câu Fanfan đắt nhất mà ông Mã nhận có giá trị lên tới 180.000 NDT. Ảnh: Sina

Một doanh nhân tên Tống Mỗ Vũ đã tặng riêng cho ông 30 con bồ câu với tổng trị giá 947.000 NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). Ngoài ra, đội trưởng đội khai thác họ Lư trong tháng 3 và 4/2023 cũng biếu ông tổng cộng 48 con chim, có lần tặng một lúc 28 con.

Sau khi bị điều tra, ông Mã đã tự nguyện nộp lại 400.000 NDT (gần 1,5 tỷ đồng) tiền mặt và trả 4 con bồ câu trị giá khoảng 160.000 NDT (khoảng 590 triệu đồng) cho người biếu.

Trong phiên xét xử hôm 26/8 vừa qua, tòa án nhân dân huyện Thanh Hà đã tuyên phạt ông Mã 10 năm tù giam và phạt tiền 500.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng) về tội nhận hối lộ; đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản bất hợp pháp, nộp vào ngân khố quốc gia.

Tòa cũng xem xét tình tiết ông thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả, nên cho hưởng khoan hồng một phần.

Vụ án khiến dư luận Trung Quốc xôn xao vì đây là điển hình cho dạng thức "hối lộ tao nhã” thông qua thú chơi hoặc sưu tầm cá nhân khó phát hiện. Ở địa phương, những con “bồ câu Fanfan” có giá trị tương đương vàng và giới sưu tầm sẵn sàng chi hàng trăm nghìn NDT cho một cặp chim đẹp.