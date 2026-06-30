Bà Gill Thompson (73 tuổi), sống tại thị trấn Llandudno, xứ Wales (Anh) đã được đoàn tụ với em trai cùng cha khác mẹ Michael Bardsley (64 tuổi) sau nhiều năm tìm kiếm. Hiện ông sinh sống tại thủ đô Pretoria của Nam Phi.

Điều đặc biệt là cuộc hội ngộ này bắt nguồn từ một cái tên trùng hợp xuất hiện tại một giải đấu bowling, tờ The Sun đưa tin ngày 28/6.

Bà Gill Thompson và em trai cùng cha khác mẹ. Ảnh: SWNS

Tuổi thơ không có cha

Cha mẹ của bà Gill là Joyce Priestley và Colin Bardsley kết hôn vào năm 1952 sau khi biết Joyce mang thai. Tuy nhiên, hai người chia tay trước khi bà Gill chào đời và sau đó, họ ly hôn.

"Tôi chưa bao giờ biết gì về cha mình. Mẹ cũng không nhắc đến ông. Khi còn nhỏ, bạn bè đều nói về bố mẹ, còn với tôi, gia đình chỉ có mẹ và bà ngoại", bà Gill kể.

Bà chỉ biết danh tính cha ruột khi đã 25 tuổi. Năm đó, bà bất ngờ nhận được một tấm thiệp Giáng sinh từ ông nội. Sau đó, bà mới biết cha mình là Colin Bardsley đã chuyển tới Nam Phi, tái hôn và có thêm một người con trai tên Michael.

Những nỗ lực tìm kiếm thông tin về cha vào cuối thập niên 1990 đều không mang lại kết quả, khiến bà gần như từ bỏ hy vọng.

Hai chị em vui mừng trong lần đầu tiên gặp nhau. Ảnh: SWNS

Cuộc đoàn tụ xúc động

Tháng 8/2025, khi tham gia giải đấu bowling ở Colwyn Bay, bà Gill phát hiện đối thủ của đội mình có họ Bardsley - trùng họ của cha bà. Sự trùng hợp ấy đã khiến con gái bà là Sammy quyết định thử tìm kiếm trên mạng xã hội LinkedIn.

Sau một thời gian rà soát, Sammy phát hiện tài khoản của một nhà sản xuất phim tên Michael Bardsley đang sống tại Nam Phi. Cô chủ động gửi tin nhắn trực tiếp kèm số điện thoại với hy vọng mong manh rằng đây có thể là em trai của mẹ.

"Tôi tin chắc đó là ông ấy. Ông có chiếc mũi đặc trưng của ông ngoại tôi và con trai tôi", Sammy kể.

Không lâu sau, Michael gọi điện lại. Họ nhận ra nhau và cuộc trò chuyện đầu tiên qua FaceTime kéo dài khoảng 30 phút.

Ngày 8/6 vừa qua, bà Gill và em trai Michael chính thức gặp nhau lần đầu tiên tại ga tàu Colwyn Bay. Đứng chờ sát sân ga, bà Gill xúc động ôm chầm lấy em trai ngay khi ông bước xuống tàu.

"Tôi xúc động đến nghẹn ngào khi nhìn đoàn tàu của Michael tiến vào ga. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau như những người chị em đã thất lạc cả một đời người. Buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi trò chuyện không ngớt, cùng chia sẻ những ký ức và những khoảng trống của cả cuộc đời", bà Gill xúc động nhớ lại.

Về phía Michael, cuộc gặp cũng mang đến cảm xúc khó quên.

"Mọi chặng đường và những chuyến tàu bị hủy đều trở nên xứng đáng khi tôi nhìn thấy nụ cười của chị gái. Bao ký ức về cha bỗng ùa về. Chỉ đến khi ôm chị, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng sau cả một đời xa cách, tôi đang ôm người thân ruột thịt gần gũi nhất còn sống của mình", ông chia sẻ.

Sau cuộc đoàn tụ, hai chị em nhanh chóng nhận ra họ có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều yêu thích thể thao và có tính cách vui vẻ, cởi mở. Suốt bao nhiêu năm qua, bà Gill chưa bao giờ giận cha. Bà chủ động tìm kiếm và vui mừng khi gặp được người em cùng cha khác mẹ.

Hiện Gill và Michael vẫn nhắn tin cho nhau mỗi tuần, gọi FaceTime để tâm sự cùng nhau. Trong chuyến sang Anh, Michael đã ở cùng chị gái 2 tuần và có dịp gặp gỡ những anh em họ mà trước đây ông chưa từng biết.

Đối với bà Gill, cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm người thân mà còn là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ trong việc kết nối con người.

"Nếu không có Internet, điều kỳ diệu này chắc chắn đã không thể xảy ra", bà nói.