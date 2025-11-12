Sinh năm 1970 tại Huế, Hồ Văn Lợi bén duyên với Cảng Sài Gòn từ đầu thập niên 1990. Dù chỉ cao 1m60, nhưng sở hữu kỹ thuật điêu luyện, tốc độ và khả năng dứt điểm tinh tế khiến khán giả Sài thành say mê.

Trong màu áo Cảng Sài Gòn, Hồ Văn Lợi cùng đồng đội giành 3 chức vô địch quốc gia (1993-1994, 1997, 2001-2002) và 2 Cúp quốc gia (1992, 2000).

Ở mùa giải 2002, Hồ Văn Lợi ghi 9 bàn thắng để trở thành Vua phá lưới V-League đầu tiên, và là cầu thủ nội duy nhất giữ được danh hiệu này suốt 15 năm, cho đến khi Anh Đức lặp lại thành tích tương tự vào năm 2017.

Cựu danh thủ Hồ Văn Lợi

Dù từng nhiều lần được triệu tập lên tuyển Việt Nam các đời HLV Murphy, Riedl hay Calisto tuy nhiên Hồ Văn Lợi chưa một lần ra sân ở các giải, trận đấu chính thức khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Sau khi giải nghệ, “Tiếu già” - biệt danh của Hồ Văn Lợi vẫn tiếp tục gắn duyên nợ với bóng đá khi từng tham gia huấn luyện tại trung tâm đào tạo trẻ PVF, hay khoác áo đội cựu danh thủ TPHCM chơi ở những giải đấu thiện nguyện.

Những năm cuối đời, dù mang bệnh, Hồ Văn Lợi vẫn giữ nụ cười lạc quan và tinh thần kiên cường. Trận đấu gây quỹ ngày 10/11 vừa qua do đồng đội Cảng Sài Gòn tổ chức cho anh đã trở thành lời tri ân muộn màng, khép lại hành trình đầy xúc động của một huyền thoại sân cỏ.

Hồ Văn Lợi ra đi, nhưng hình ảnh người tiền vệ nhỏ bé, bền bỉ và luôn cháy hết mình vì trái bóng tròn sẽ mãi sống trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.