Cơ quan An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) vừa công bố kết luận điều tra hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến công nghệ hỗ trợ lái BlueCruise của hãng Ford, khiến 3 người thiệt mạng. Đáng chú ý, cả hai vụ đều không ghi nhận bất kỳ thao tác phanh hay đánh lái nào từ tài xế trước thời điểm va chạm.

Theo NTSB, nguyên nhân chính đến từ việc người lái quá phụ thuộc vào hệ thống hỗ trợ lái rảnh tay này, dẫn đến mất tập trung khi điều khiển phương tiện.

Hai vụ tai nạn, ba người thiệt mạng

Cả hai vụ việc đều xảy ra trong năm 2024, liên quan đến mẫu Ford Mustang Mach-E đời 2022 đang kích hoạt BlueCruise. BlueCruise là công nghệ hỗ trợ lái rảnh tay cấp độ 2 (ADAS), cho phép xe tự động điều khiển vô lăng, tăng/giảm tốc và giữ làn trên các tuyến cao tốc "Vùng Xanh" (Blue Zones) đã được lập bản đồ, đặc biệt là tại Mỹ, Canada và châu Âu.

Vụ đầu tiên xảy ra ngày 24/2/2024 tại San Antonio (bang Texas), khi chiếc Mach-E chạy trên cao tốc Interstate 10 đã đâm vào một xe Honda CR-V 1999 đang dừng phía trước, khiến tài xế xe này tử vong.

Chỉ một tuần sau, ngày 3/3/2024, một chiếc Mach-E khác tiếp tục gây tai nạn trên cao tốc Interstate 95 tại Philadelphia (bang Pennsylvania), khi đâm vào hai phương tiện đang dừng là Hyundai Elantra và Toyota Prius, khiến cả hai tài xế thiệt mạng.

Kết quả điều tra cho thấy, trong những giây cuối trước va chạm, không có bất kỳ tín hiệu phanh, đánh lái hay can thiệp tự động nào từ hệ thống phanh khẩn cấp.

NTSB cho rằng hệ thống giám sát người lái của BlueCruise không đủ hiệu quả để phát hiện việc tài xế mất tập trung. Hệ thống này cho phép người lái rời mắt khỏi đường trong thời gian dài, thậm chí không phân biệt được việc tài xế đang nhìn đường hay nhìn điện thoại.

Trong khi đó, BlueCruise được quảng bá là công nghệ cho phép “rảnh tay” trên các tuyến cao tốc đã được lập bản đồ, nhưng Ford vẫn yêu cầu người lái phải luôn chú ý và sẵn sàng can thiệp.

Một điểm đáng lo ngại khác là người dùng có thể vô hiệu hóa một số tính năng an toàn khi sử dụng BlueCruise. Cụ thể, hệ thống phanh khẩn cấp tự động có thể bị tắt hoàn toàn, trong khi kiểm soát hành trình thích ứng có thể được cài đặt vượt quá giới hạn tốc độ tới khoảng 32 km/h.

Theo NTSB, sự kết hợp này làm giảm đáng kể hiệu quả của hệ thống, đồng thời làm tăng mức độ nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn.

Ford nói gì?

Phía Ford cho biết không phát hiện lỗi kỹ thuật trong các vụ việc, đồng thời tiết lộ rằng yếu tố rượu bia có thể liên quan đến ít nhất một vụ tai nạn.

Hiện NTSB đang kiến nghị Ford cải tiến hệ thống BlueCruise theo hướng tăng cường giám sát người lái, hạn chế khả năng vượt tốc và bắt buộc duy trì các tính năng an toàn quan trọng trong suốt quá trình vận hành.

Song song, Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) cũng đang tiến hành ba cuộc điều tra liên quan đến công nghệ này, cho thấy khả năng các hệ thống hỗ trợ lái của Ford sẽ sớm được điều chỉnh trong thời gian tới.

Theo Carscoops

