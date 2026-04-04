Tạm thời cất xe, tối ưu lại phương án di chuyển để giảm chi phí

Giá dầu diesel hiện ở mức cao lên đến 44.780 đồng/lít đang tạo áp lực lớn lên người sử dụng ô tô, đặc biệt là nhóm xe bán tải vốn sử dụng động cơ dầu dung tích bình nhiên liệu lớn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn các mẫu bán tải phổ biến tại Việt Nam có dung tích bình nhiên liệu từ 75-85 lít. Với mức giá dầu hiện nay, chi phí cho một lần đổ đầy bình dao động từ 3,3-3,84 triệu đồng, tiệm cận mốc 4 triệu đồng. Đây là mức chi khiến nhiều người dùng phải cân nhắc lại tần suất sử dụng xe.

Anh Ngọc Đức (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), chủ một chiếc bán tải Toyota Hilux cũ đời sâu từ năm 2000, cho biết chiếc xe của anh dung tích bình 70 lít, trước đây mỗi lần đổ đầy bình chỉ mất hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức giá dầu hiện tại lên tới gần 45.000 đồng/lít, chi phí đã tăng gần gấp đôi.

“Tôi phải cất tạm xe và lấy xe máy và ô tô chạy xăng dùng cho đỡ tốn kém. Nghe thì có vẻ hài hước nhưng đây là lựa chọn bất đắc dĩ trong lúc chi phí nhiên liệu leo thang như hiện nay”, anh nói.

Tương tự như anh Đức, anh Lê Quang Hoàng (phường Đống Đa) cũng buộc phải thay đổi thói quen. Anh cho biết đã chuyển sang đi xe máy cho các nhu cầu ngắn trong nội đô. “Xe bán tải giờ chỉ để đi xa hoặc chở đồ nặng. Đi loanh quanh trong phố mà ‘đốt’ vài trăm nghìn tiền dầu mỗi ngày thì không chịu nổi”, anh nói.

Gần 4 triệu đồng/lần đổ đầy bình, chủ xe bán tải tạm thời cất xe, than “đau ví”. Ảnh minh hoạ.

Anh Vũ Đức Long (phường Long Biên, Hà Nội), chạy Ford Ranger 2.0 Bi-Turbo, cho biết trước đây anh có thói quen đổ đầy bình cho yên tâm mỗi khi đi xa. Tuy nhiên, với giá dầu hiện tại, anh đã phải thay đổi.

“Giờ tôi chỉ dám đổ 1 triệu, 1,5 triệu/lần rồi đi dần. Đứng ở cây xăng mà nhìn đồng hồ nhảy nhanh quá cũng xót”, anh nói. Theo anh Long, với bình 80 lít, nếu đổ đầy hiện nay phải gần 3,6 triệu đồng, trong khi hơn vài tuần trước chỉ khoảng 2,7 triệu đồng.

Không riêng anh Đức, anh Long, nhiều tài xế sử dụng xe bán tải phục vụ công việc cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Một trường hợp khác, anh Trần Minh Quốc (Gia Lâm, Hà Nội) sử dụng Isuzu D-Max 1.9L, bình nhiên liệu khoảng 76 lít, cho biết chi phí tăng khiến anh phải tính toán lại cả lịch trình di chuyển.

“Trước đây, đi công trình tôi chạy thoải mái, giờ phải gom việc, hạn chế đi lại nhiều lần. Mỗi lần đổ đầy giờ mất hơn 3,4 triệu đồng, tăng gần 900.000 đồng so với trước, không tính toán kỹ là lỗ ngay”, anh nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Phương, tài xế chuyên chở vật liệu xây dựng bằng Toyota Hilux 2.4L, chia sẻ tình huống “dở khóc dở cười”: “Hôm qua, tôi nhận chở hàng, tiền công chưa đến 1 triệu đồng nhưng tiền dầu đã chiếm quá nửa. Nếu cộng thêm chi phí cầu đường thì coi như không còn lãi”.

Theo anh Phương, mỗi tuần anh phải đổ 2 đến 3 lần, tương đương khoảng 7 đến 10 triệu đồng tiền dầu mỗi tháng, cao hơn trước vài triệu đồng.

Bị siết quản lý, lưu thông, tài xế xe bán tải “đuối sức”

Không ít tài xế xe bán tải cho biết họ đang dần “đuối sức” trước áp lực chi phí và quy định. Từ việc siết chặt kiểm định khí thải, quy trình kiểm tra phải “đạp thốc ga” gây lo ngại ảnh hưởng động cơ, đến các khung giờ hạn chế lưu thông trong nội đô, mọi yếu tố đều khiến việc sử dụng xe trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

"Chưa kịp dễ thở khi có thông tin nới lỏng một số hạn chế, người dùng lại tiếp tục đối mặt với đợt tăng mạnh của giá dầu, đẩy chi phí vận hành lên cao. Sự dồn dập của nhiều bất lợi trong thời gian ngắn đang khiến nhiều chủ xe buộc phải điều chỉnh kế hoạch đi lại, thậm chí cân nhắc lại hiệu quả kinh tế của việc sử dụng xe bán tải trong bối cảnh hiện nay", anh Phan Nguyễn Thành (xã Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

Liên tục đón nhận những “tin xấu” trong thời gian ngắn, không ít tài xế xe bán tải cho biết họ đang dần “đuối sức” trước áp lực chi phí và quy định. Ảnh minh hoạ.

Anh Đỗ Mạnh Cương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chạy Ford Ranger 2.0L đời 2022, cho biết: “Thời gian vừa qua, nhiều tin 'nghẹt thở'. Đi đăng kiểm thì lo trượt khí thải, bị ép ga ảnh hưởng máy. Đi đổ dầu thì 'đau ví'. Ra đường lại phải canh giờ, tránh tuyến cấm. Cảm giác dùng xe mà lúc nào cũng phải tính toán"

Giá nhiên liệu tăng cao, chi phí kiểm định và áp lực kiểm soát lưu thông đang tạo thành “bài toán kép” với chủ xe bán tải. Trong bối cảnh đó, người dùng ô tô sẽ cần phải cân nhắc kỹ hơn, hướng tới xe điện và xe tiết kiệm năng lượng, vừa phù hợp với xu thế tương lai, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

