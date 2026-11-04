IRELAND - Một cựu hiệu trưởng bị kết án vì biển thủ hàng nghìn euro của nhà trường và không báo cáo những lo ngại về an toàn của học sinh đã bị xóa tên khỏi danh sách giáo viên. Ông không đủ điều kiện đề nghị khôi phục tên trong ít nhất 3 năm.

Quyết định được Hội đồng điều tra thuộc Hội đồng Giảng dạy Ireland đưa ra sau phiên điều trần về tư cách hành nghề hồi tháng 9. Hội đồng xác định cựu hiệu trưởng có hành vi sai phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp và vi phạm Bộ quy tắc ứng xử dành cho giáo viên.

Biển thủ tiền trường, làm giả thư giới thiệu

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2016-2019, cựu hiệu trưởng biển thủ tiền của trường cũ bằng cách sử dụng hóa đơn giả, trong đó có hóa đơn mang tên một tổ chức từ thiện. Năm 2022, ông bị kết án về các tội giả mạo giấy tờ và trộm cắp, đồng thời được hưởng án treo.

Số tiền này được dùng để đi taxi, mua quần áo, trang sức, ăn uống, nghỉ dưỡng và thuê khách sạn ở Ireland cũng như nước ngoài. Khi làm việc với cảnh sát, ông khai đã dùng tiền để thanh toán hóa đơn và trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Theo RTE, vụ việc bị phát hiện khi ông đang nghỉ ốm. Tháng 10/2020, ông từ chức hiệu trưởng. Một tháng trước đó, khi ứng tuyển vị trí tương tự tại trường khác, ông cung cấp số điện thoại giả, nói là của chủ tịch ban quản lý trường cũ. Ông còn dàn xếp để một người chưa rõ danh tính đóng giả vị chủ tịch này, gọi điện cho trường tuyển dụng và đưa ra lời giới thiệu tích cực.

Được bổ nhiệm vào tháng 11/2020, ông từ chức vào tháng 6/2022 sau khi nhà trường phát hiện thư giới thiệu giả mạo.

Danh tính cựu hiệu trưởng và các trường liên quan không được công bố theo yêu cầu của hội đồng điều tra. Ảnh: RTE

Cựu hiệu trưởng thừa nhận toàn bộ cáo buộc và cho rằng những hành vi sai trái xảy ra trong thời gian ông tái nghiện nghiêm trọng. Ông cho biết đã vật lộn với chứng nghiện rượu, ma túy và cờ bạc từ năm 2014, đồng thời từng trải qua quá trình điều trị.

Xem nhẹ trách nhiệm bảo vệ học sinh

Ngoài hành vi biển thủ và gian dối, hội đồng xác định người này còn không thực hiện trách nhiệm bảo vệ học sinh. Sau khi được thông báo về những lo ngại liên quan đến hoàn cảnh gia đình của một em, ông đã không liên hệ với cơ quan bảo vệ trẻ em Tusla để xin tư vấn hoặc gửi báo cáo theo quy định. Trong khoảng tháng 10-11/2018, ông cũng xem nhẹ cảnh báo của hai nhân viên nhà trường về vấn đề này.

Ông Paul Moroney, chủ tọa hội đồng điều tra, nhận định các hành vi của cựu hiệu trưởng đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy sự thiếu trung thực có tính toán và hành vi lạm dụng lòng tin kéo dài.

Hội đồng cho rằng những vi phạm này không thể chấp nhận đối với một người làm nghề giáo. Dù ghi nhận cựu hiệu trưởng từng trải qua các vấn đề sức khỏe tâm thần, hội đồng nhấn mạnh những yếu tố đó không thể xóa bỏ trách nhiệm của ông đối với các hành vi sai trái.

Hội đồng cũng ghi nhận người này từng có hồ sơ nghề nghiệp trong sạch và thể hiện sự hối hận. Tuy nhiên, ông chưa cho thấy nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của các vi phạm.

Một số báo cáo y tế được đưa ra tại phiên điều trần cũng khiến hội đồng đặt dấu hỏi. Báo cáo tháng 9/2020 nhận định ông đã có những thay đổi tích cực, nhưng chỉ một tháng sau, ông lại dàn xếp để có thư giới thiệu giả. Hội đồng cũng lưu ý báo cáo y tế tháng 6/2026 kết luận ông không mắc rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến khả năng giảng dạy, dù đánh giá này chỉ dựa trên một lần thăm khám và không có hồ sơ bệnh án trước đó.

Tại phiên điều trần, một số nhân chứng đánh giá cao những đóng góp của cựu hiệu trưởng cho cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, hội đồng lưu ý ông mới chỉ xin lỗi cơ quan quản lý và hai trường liên quan, chưa gửi lời xin lỗi đến những học sinh và gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi việc ông không thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Luật sư đại diện Hội đồng Giảng dạy cho biết hành vi biển thủ đã gây hậu quả nghiêm trọng cho trường cũ ngay từ giai đoạn đầu phát triển, thậm chí đe dọa sự tồn tại của trường.

Trong khi đó, luật sư của cựu hiệu trưởng đề nghị chỉ áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo kèm điều kiện, với lý do thân chủ đã rời ngành giáo dục gần 6 năm và hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Tuy nhiên, hội đồng đánh giá vụ việc nghiêm trọng hơn một trường hợp gần đây, trong đó một hiệu trưởng biển thủ tiền của trường chỉ bị khiển trách và đình chỉ công tác một tháng.

Quyết định xóa tên cựu hiệu trưởng khỏi danh sách giáo viên cần được Tòa án Cấp cao phê chuẩn trước khi có hiệu lực.