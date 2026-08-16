Theo New York Post, cô Samira Hardcastle, giáo viên Nghệ thuật tại Trường THCS John F. Kennedy ở Antioch, bang Tennessee, được vinh danh là Giáo viên của năm học 2025-2026. Sau 8 năm giảng dạy tại hệ thống trường công Metro Nashville, cô nộp đơn xin nghỉ việc hồi tháng 5.

Tại cuộc họp hội đồng trường hôm 11/8, Hardcastle có bài phát biểu đầy bức xúc, trong đó cáo buộc lãnh đạo học khu yêu cầu cô thay đổi điểm của một học sinh theo đề nghị của phụ huynh.

“Lãnh đạo học khu yêu cầu tôi sửa điểm cho một phụ huynh đã ngồi hàng giờ trong văn phòng, cho đến khi điểm trượt của con gái bà ấy được thay đổi”, Hardcastle nói.

Theo nữ giáo viên, cách xử lý này có thể tạo tiền lệ xấu cho học sinh.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu những đứa trẻ nói dối, gian lận, khóc lóc để được qua hết cấp học, rồi sau này trở thành bác sĩ, cảnh sát hoặc chính trị gia? Khi nào các vị mới bảo vệ tương lai của xã hội?”, cô đặt câu hỏi.

Hardcastle còn cáo buộc học khu cho phép chính phụ huynh này tiếp tục ra vào trường, dù người này từng có hành vi quấy rối hơn 30 giáo viên.

“Các giáo viên đã trình báo cảnh sát, thậm chí trường từng có lệnh cấm bà ấy tiếp cận. Thế nhưng bà ấy vẫn được vào trường, đến để đòi những điểm số mà con mình không đạt được và quay phim các học sinh khác. Khi nào các vị mới đặt sự an toàn của học sinh lên trên cảm xúc của phụ huynh?”, Hardcastle nói.

Cô Hardcastle cho biết lãnh đạo học khu yêu cầu cô sửa điểm theo đề nghị của một phụ huynh. Ảnh: WSMV4

Tranh cãi bắt đầu từ một bài tập chưa hoàn thành

Theo WSMV4, sự việc bắt đầu khi Hardcastle cho một học sinh điểm trượt vì em không hoàn thành bài tập môn Nghệ thuật.

Phụ huynh của học sinh sau đó can thiệp. Hardcastle cho biết các cán bộ quản lý yêu cầu cô thay đổi điểm.

Nữ giáo viên từ chối. Tuy nhiên, các cán bộ quản lý sau đó vẫn tự thay đổi điểm của học sinh.

Người phát ngôn hệ thống trường công Metro Nashville cho rằng lời kể của Hardcastle “chưa phản ánh đầy đủ những gì đã xảy ra”.

Theo học khu, vào thời điểm đó không có quy định bằng văn bản áp dụng trên toàn trường cấm học sinh được tạo cơ hội hoàn thành bài tập. Cuối cùng, học sinh đã hoàn thành bài và được chấm điểm.

Trước khi nghỉ việc, Hardcastle từng bị kỷ luật vì hành vi mà học khu cho là giao tiếp thiếu chuyên nghiệp với một phụ huynh và học sinh.

Một giáo viên khác cũng phản đối việc sửa điểm

Cô Hardcastle không phải giáo viên duy nhất phản đối việc thay đổi điểm của học sinh.

Theo các email nội bộ do WSMV4 thu thập, Diana Wills, cựu giáo viên Toán tại Trường THPT John Overton, cũng từng từ chối yêu cầu nâng điểm cho những học sinh bị điểm trượt.

“Những gì đang được thực hiện là trái đạo đức và hoàn toàn có thể bị coi là bất hợp pháp”, Wills viết trong một email.

Theo nội dung trao đổi, cán bộ quản lý cho rằng Wills đã cho một số học sinh trượt nhưng không thông báo trước cho phụ huynh, trái với quy định của học khu.

Vì vậy, cô được yêu cầu cho những học sinh này điểm D để các em được qua môn.

Wills cho biết một trong những học sinh nói trên đã được tạo nhiều cơ hội thi lại nhưng không thực hiện. Cô cũng cho biết mình phải nghỉ phép để điều trị trong phần lớn học kỳ.

Trong một email khác, Wills phản đối cách học khu áp dụng quy định.

“Các vị đang bám vào một điều khoản rất mơ hồ để ‘làm đẹp’ số liệu, khiến kết quả trông đúng như những gì các vị muốn”, cô viết.

Hiện cô Wills đang khởi kiện học khu liên quan đến quyết định đình chỉ mình.

Về vụ việc, hệ thống trường công Metro Nashville cho rằng đây là bất đồng trong cách hiểu và áp dụng chính sách của học khu. Đơn vị này cũng khẳng định việc thay đổi điểm “không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng của học sinh trong các môn học đó”.