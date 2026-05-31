Sau khi được đình chỉ điều tra và miễn trách nhiệm hình sự, ông Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau) chia sẻ điều mong muốn lớn nhất hiện tại là phụ giúp gia đình và xem biến cố đã qua là bài học đắt giá.
Ngày 31/5, trong căn nhà kết hợp kinh doanh quán ăn tại xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), ông Trần Văn Tâm (55 tuổi) vẫn xúc động khi cầm trên tay quyết định đình chỉ điều tra bị can. Ông nói, cứ tưởng là mơ khi chính thức được miễn trách nhiệm hình sự.
Trước đó, chiều 28/5, khi đang chơi thể thao gần nhà, ông Tâm nhận được điện thoại từ vợ báo có lời mời làm việc của cơ quan điều tra.
Không ai trong gia đình biết trước nội dung buổi làm việc nên sáng hôm sau, hai vợ chồng chạy xe máy hơn 80km đến trụ sở cơ quan chức năng.
Khi được trao quyết định đình chỉ điều tra và miễn trách nhiệm hình sự, ông gần như lặng người. "Tôi xúc động đến mức không thể nói thành lời. Mọi thứ đến quá bất ngờ, giống như một giấc mơ", ông nhớ lại.
Sau đó, điện thoại của ông liên tục đổ chuông. Đông đảo đồng nghiệp, học trò cũ và bạn bè từ nhiều nơi đã gọi điện chia sẻ, chúc mừng ông sau chuỗi ngày dài theo dõi vụ án.
Trải qua thời gian bị tạm giam và được tại ngoại, cựu hiệu trưởng tâm sự đó là khoảng thời gian ông suy ngẫm rất nhiều về trách nhiệm, gia đình và những quyết định của bản thân.
Ông Tâm lý giải, xuất phát điểm của ông là muốn tự tay chế tạo các thiết bị dạy học để tiết kiệm chi phí cho nhà trường, dùng số tiền tiết kiệm được để tiếp tục tái sản xuất các sản phẩm khác. Song, do không nắm vững các quy định nghiêm ngặt về tài chính, chứng từ và thủ tục thanh toán nên đã dẫn đến sai phạm nghiêm trọng.
Ông Tâm thừa nhận mình đã sai nguyên tắc tài chính vì chủ quan, nhưng không thẹn với lòng vì không hề bỏ túi riêng. "Đây là bài học xương máu đối với một người làm công tác quản lý", ông Tâm bày tỏ.
Điều khiến người cha hai con day dứt nhất không phải là những khó khăn của bản thân mà là nỗi lo các con bị ảnh hưởng tâm lý khi chứng kiến cha vướng vòng lao lý. Vợ chồng ông luôn động viên con xem khó khăn này như một thử thách để rèn luyện bản lĩnh.
Hiện con trai lớn của ông đã tốt nghiệp ngành công nghệ tự động và làm việc tại TPHCM. Người con út đang học năm cuối ngành quản lý nhà hàng.
Từ khi được tại ngoại, cuộc sống của ông Tâm chủ yếu xoay quanh việc phụ giúp vợ kinh doanh quán ăn, sửa chữa đồ đạc và hỗ trợ điều hành một trung tâm bồi dưỡng văn hóa của người thân.
Dù vậy, sau 32 năm gắn bó với ngành giáo dục, ông cho biết tình yêu nghề vẫn còn nguyên vẹn. Ông bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục đứng trên bục giảng nếu các quy định của pháp luật cho phép. Trước mắt, ông sẽ tìm hiểu kỹ các chế độ, thủ tục liên quan để có hướng đi thích hợp.
Sau tất cả những biến cố đã trải qua, điều ông mong muốn nhất lúc này là được sống bình yên bên gia đình, ổn định công việc và khép lại những tháng ngày đầy sóng gió.
"Lúc này, tôi chỉ muốn tập trung chăm lo thật tốt cho gia đình và công việc hiện tại, trước khi tính đến những dự định xa hơn", cựu hiệu trưởng Trần Văn Tâm chia sẻ.
Như VietNamNet đưa tin, tháng 7/2022, ông Trần Văn Tâm được phân công giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay thuộc xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Trong năm học 2022–2023, nhận thấy nhà trường thiếu nhiều dụng cụ phục vụ giảng dạy, ông Tâm đã họp Hội đồng sư phạm và thống nhất chủ trương mua sắm thêm thiết bị.
Do có tay nghề hàn, ông Tâm không mua thiết bị hoàn chỉnh mà tự mua vật tư về gia công, đồng thời thuê thêm người hỗ trợ để chế tạo các sản phẩm như kệ đựng hồ sơ, kệ tivi... Sau khi hoàn thành, các vật dụng này được đưa vào sử dụng tại trường.
Tuy nhiên, do không có hóa đơn đầu vào và hợp đồng mua bán theo đúng quy định, ông Tâm đã liên hệ một số doanh nghiệp bên ngoài để mua hóa đơn khống, ghi nội dung mua bán hàng hóa nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/2/2025, HĐXX xác định số tiền thực tế ông Tâm chi cho vật tư và công lao động thấp hơn số tiền được thanh toán theo hóa đơn, phần chênh lệch khoảng 10,7 triệu đồng được xác định là khoản tham ô.
Tòa tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù, đồng thời buộc sung công quỹ Nhà nước số tiền 10,7 triệu đồng.
Không đồng ý với bản án, ông Tâm làm đơn kháng cáo.
Ngày 6/5/2025, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với ông Tâm, trả hồ sơ để điều tra lại.
Đến ngày 16/8/2025, Viện trưởng VKSND khu vực 5 thuộc VKSND tỉnh Cà Mau đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với ông Tâm.
Ngày 28/5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với ông Trần Văn Tâm về tội tham ô tài sản.
Theo kết luận, Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Tâm đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản”.
Tuy nhiên, xét thấy số tiền chiếm đoạt không lớn (6,14 triệu đồng), bị can Tâm đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt và số tiền chi sai quy định đồng thời, tổng giá trị tài sản do ông Tâm mua vật tư, thuê người làm ra có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm cao hơn số tiền nhà trường bỏ ra mua vật tư.
Ngoài ra, ông Tâm có nhân thân tốt, có nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục, được tặng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen và hiện không còn nguy hiểm cho xã hội nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tâm - miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a, khoản 2, Điều 29 Bộ luật Hình sự.
