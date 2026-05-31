Ngày 31/5, trong căn nhà kết hợp kinh doanh quán ăn tại xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), ông Trần Văn Tâm (55 tuổi) vẫn xúc động khi cầm trên tay quyết định đình chỉ điều tra bị can. Ông nói, cứ tưởng là mơ khi chính thức được miễn trách nhiệm hình sự.

Ông Trần Văn Tâm chia sẻ với báo chí sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra và miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh: T.X

Trước đó, chiều 28/5, khi đang chơi thể thao gần nhà, ông Tâm nhận được điện thoại từ vợ báo có lời mời làm việc của cơ quan điều tra.

Không ai trong gia đình biết trước nội dung buổi làm việc nên sáng hôm sau, hai vợ chồng chạy xe máy hơn 80km đến trụ sở cơ quan chức năng.

Khi được trao quyết định đình chỉ điều tra và miễn trách nhiệm hình sự, ông gần như lặng người. "Tôi xúc động đến mức không thể nói thành lời. Mọi thứ đến quá bất ngờ, giống như một giấc mơ", ông nhớ lại.

Sau đó, điện thoại của ông liên tục đổ chuông. Đông đảo đồng nghiệp, học trò cũ và bạn bè từ nhiều nơi đã gọi điện chia sẻ, chúc mừng ông sau chuỗi ngày dài theo dõi vụ án.

Trải qua thời gian bị tạm giam và được tại ngoại, cựu hiệu trưởng tâm sự đó là khoảng thời gian ông suy ngẫm rất nhiều về trách nhiệm, gia đình và những quyết định của bản thân.

Ông Tâm lý giải, xuất phát điểm của ông là muốn tự tay chế tạo các thiết bị dạy học để tiết kiệm chi phí cho nhà trường, dùng số tiền tiết kiệm được để tiếp tục tái sản xuất các sản phẩm khác. Song, do không nắm vững các quy định nghiêm ngặt về tài chính, chứng từ và thủ tục thanh toán nên đã dẫn đến sai phạm nghiêm trọng.

Ông Tâm thừa nhận mình đã sai nguyên tắc tài chính vì chủ quan, nhưng không thẹn với lòng vì không hề bỏ túi riêng. "Đây là bài học xương máu đối với một người làm công tác quản lý", ông Tâm bày tỏ.

Cựu hiệu trưởng Trần Văn Tâm chăm lo cho trung tâm bồi dưỡng văn hóa của gia đình. Ảnh: T.X

Điều khiến người cha hai con day dứt nhất không phải là những khó khăn của bản thân mà là nỗi lo các con bị ảnh hưởng tâm lý khi chứng kiến cha vướng vòng lao lý. Vợ chồng ông luôn động viên con xem khó khăn này như một thử thách để rèn luyện bản lĩnh.

Hiện con trai lớn của ông đã tốt nghiệp ngành công nghệ tự động và làm việc tại TPHCM. Người con út đang học năm cuối ngành quản lý nhà hàng.

Từ khi được tại ngoại, cuộc sống của ông Tâm chủ yếu xoay quanh việc phụ giúp vợ kinh doanh quán ăn, sửa chữa đồ đạc và hỗ trợ điều hành một trung tâm bồi dưỡng văn hóa của người thân.

Dù vậy, sau 32 năm gắn bó với ngành giáo dục, ông cho biết tình yêu nghề vẫn còn nguyên vẹn. Ông bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục đứng trên bục giảng nếu các quy định của pháp luật cho phép. Trước mắt, ông sẽ tìm hiểu kỹ các chế độ, thủ tục liên quan để có hướng đi thích hợp.

Sau tất cả những biến cố đã trải qua, điều ông mong muốn nhất lúc này là được sống bình yên bên gia đình, ổn định công việc và khép lại những tháng ngày đầy sóng gió.

"Lúc này, tôi chỉ muốn tập trung chăm lo thật tốt cho gia đình và công việc hiện tại, trước khi tính đến những dự định xa hơn", cựu hiệu trưởng Trần Văn Tâm chia sẻ.