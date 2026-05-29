Ngày 29/5, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoàng Diệu (35 tuổi, ngụ xã Trường Long) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Diệu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, hơn 2 năm nay, Diệu chung sống như vợ chồng với chị L.T.T.O. (41 tuổi, quê Tây Ninh) tại ấp Trường Hòa, xã Trường Long.

Gần đây, do nghi ngờ chị O. có quan hệ tình cảm với người khác nên Diệu thường xuyên ghen tuông, đe dọa chị này.

Chiều tối 16/3, biết tin chị O. đang uống nước tại một quán cà phê ở ấp Trường Hòa A, xã Trường Long Tây, Diệu đi xe máy đến quán. Tại đây, đối tượng bất ngờ dùng ly thủy tinh và ghế nhựa liên tiếp đánh chị O. khiến nạn nhân bị thương, phải đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Trường Long Tây đã làm việc với Diệu. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi.