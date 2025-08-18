Ngày 17/8, ông Trần Văn Tâm (54 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây) vừa trở về nhà ở xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, sau khi được cơ quan chức năng thay đổi biện ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh tại ngoại.

“Tôi rất biết ơn vợ và người thân thời gian qua chịu nhiều vất vả vì tôi. Tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi động viên đến từ đồng nghiệp, học trò”, ông Tâm bày tỏ.

Ông Trần Văn Tâm chia sẻ về vụ việc tại nhà riêng. Ảnh: H.B

Ông Tâm bị bắt tạm giam từ ngày 15/8/2024 với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng trong quá trình tự mua vật liệu để làm thiết bị cho trường.

Nhớ lại thời điểm mới về trường vào năm 2022, ông cho biết, đơn vị thiếu rất nhiều thiết bị phục vụ dạy học. Với trách nhiệm là người đứng đầu, ông đề xuất mua sắm thiết bị, sau đó mua vật liệu để tiết kiệm chi phí.

Chia sẻ thêm về các thiết bị đã làm, ông Tâm cho biết không có sẵn trên thị trường, nếu làm theo thiết kế giá rất cao. Chính vì vậy, sau khi làm xong các thiết bị được duyệt, ông còn tận dụng vật liệu làm thêm một số sản phẩm khác. Số tiền dôi dư cũng được sử dụng cho các hoạt động của trường.

“Thời điểm đó, tôi không nghĩ hành vi của mình là vi phạm, vì tôi chỉ mong muốn làm lợi cho trường, không tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi mới biết việc sử dụng hoá đơn như vậy là sai”, ông nói.

Những sản phẩm do ông Tâm làm đang được nhà trường sử dụng. Ảnh: L.T

Nghĩ về vụ án, ông Tâm khẳng định không tham ô, không trục lợi nhưng thừa nhận với hành vi sử dụng hoá đơn khống là sai nguyên tắc tài chính.

Ở phiên toà tới, ông Tâm bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử, cơ quan chức năng xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý, để ông sớm được trở về phụ giúp gia đình.

Ông cũng hy vọng hành vi của mình sẽ được xem xét dưới góc độ vi phạm nguyên tắc tài chính, thay vì bị xử lý hình sự.

“Nếu có cơ hội và được địa phương ghi nhận công sức hơn 30 năm gắn bó, tôi mong được tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục”, nguyên hiệu trưởng bày tỏ.

Ngày 16/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 Cà Mau quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh (tại ngoại) đối với ông Tâm. Quyết định này được thực hiện sau khi xem xét đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, xét thấy bị can đã nộp khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết áp dụng tạm giam.

Trước đó, TAND Cà Mau đã huỷ bản án sơ thẩm tuyên ông Trần Văn Tâm, 7 năm tù tội “Tham ô tài sản”; giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện (nay là VKSND khu vực 5 Cà Mau) để điều tra lại.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2022-2023, nhận thấy trường còn thiếu một số thiết bị phục vụ công tác dạy học, ông thông báo ra Hội đồng sư phạm nhà trường nắm để thực hiện mua sắm.

Ông Tâm sau đó tự mua vật tư, làm ra các sản phẩm như kệ tivi, ghế thang kẽm… Do sản phẩm tự làm nên không có hợp đồng mua bán, hoá đơn, không thể chi trả theo quy định của nhà nước. Để hợp thức hóa, ông Tâm liên hệ doanh nghiệp bên ngoài mua hóa đơn, ghi khống nội dung mua bán.

Cuối tháng 5/2023, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển (cũ) có quyết định thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại Trường THCS Tam Giang Tây.

7 tháng sau, do có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ngọc Hiển (cũ). Ông Tâm sau đó bị bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Ngay tại ngôi trường THCS Tam Giang Tây, nhiều thầy cô giáo đồng nghiệp cũng bày tỏ suy nghĩ về ông Tâm.

Trao đổi với VietNamNet, ông Mã Văn Dợt - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây cho biết, ông Tâm có nhiều tài lẻ, chuyên môn, năng lực tốt và là người thầy đầy nhiệt huyết. Ông Tâm từng làm một số sản phẩm để phục vụ việc học tập tại trường.

Cô N., đồng nghiệp cùng trường ông Tâm bày tỏ sự bất ngờ khi thầy giáo vướng vòng lao lý. “Trong công việc, thầy rất nghiêm túc, chỉn chu, thường xuyên quan tâm đời sống anh chị em trong trường. Đồng nghiệp gặp khó khăn, thầy kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ”, cô N. chia sẻ.