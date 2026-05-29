Cần Thơ:

Ngày 29/5, Công an xã Tân Bình (TP Cần Thơ) cho biết vừa vận động thành công nam sinh L. (19 tuổi, ngụ phường Phước Thới) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

L. hiện là sinh viên một trường đại học ở TP Cần Thơ.

Nam sinh L. ra đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Tân Bình

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/4, ông T.V.N. (51 tuổi, ngụ xã Tân Bình) trình báo công an về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lúc đi vắng. Tài sản bị mất trộm gồm 70 triệu đồng tiền mặt và 11 chỉ vàng 24K (tổng trị giá gần 250 triệu đồng).

Vào cuộc truy xét, Công an xã Tân Bình khoanh vùng và xác định L. là nghi phạm chính. Công an xã sau đó đã phối hợp cùng gia đình liên lạc, thuyết phục L. ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 26/5, nam sinh này đã đến cơ quan công an trình diện. Tại đây, L. khai nhận do biết nhà ông N. (hàng xóm) không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp.

Sau khi lấy được số tài sản trên, L. đem toàn bộ 11 chỉ vàng đi bán, lấy tiền nạp vào game online và chi tiêu cá nhân hết.