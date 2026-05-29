Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với ông Trần Văn Tâm (55 tuổi, ngụ xã Phan Ngọc Hiển) về tội tham ô tài sản.

Ông Tâm nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, bị bắt tạm giam về hành vi tham ô 10,7 triệu đồng trong quá trình tự mua vật liệu làm thiết bị cho nhà trường.

Ông Trần Văn Tâm. Ảnh: H.B

Theo kết luận điều tra, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Tâm đã tiến hành kiểm kê thiết bị của trường và phát hiện thiếu một số thiết bị.

Sau đó, ông thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường thông báo thực hiện mua sắm một số trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà trường đúng với chức trách, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình mua vật tư, thiết bị cho nhà trường, ông Tâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản, mua 3 hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp và 1 hóa đơn của một công ty tư nhân có giá trị cao hơn thực tế mua vật tư.

Sau đó, ông duyệt chi quyết toán tổng số tiền 13,04 triệu đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và kinh phí thường xuyên năm 2023 của trường, chiếm đoạt 6,14 triệu đồng và thanh toán sai quy định tài chính số tiền 6,9 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Tâm đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

Tuy nhiên, xét thấy số tiền chiếm đoạt không lớn (6,14 triệu đồng), bị can Tâm đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt và số tiền chi sai quy định đồng thời, tổng giá trị tài sản do ông Tâm mua vật tư, thuê người làm ra có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm cao hơn số tiền nhà trường bỏ ra mua vật tư.

Ngoài ra, ông Tâm có nhân thân tốt, có nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục, được tặng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen và hiện không còn nguy hiểm cho xã hội nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tâm - miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a, khoản 2, Điều 29 Bộ luật Hình sự.