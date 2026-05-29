Ông Trần Văn Tâm, 55 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, được đình chỉ điều tra, được miễn trách nhiệm hình sự do không còn nguy hiểm cho xã hội.
Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với ông Trần Văn Tâm (55 tuổi, ngụ xã Phan Ngọc Hiển) về tội tham ô tài sản.
Ông Tâm nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, bị bắt tạm giam về hành vi tham ô 10,7 triệu đồng trong quá trình tự mua vật liệu làm thiết bị cho nhà trường.
Theo kết luận điều tra, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Tâm đã tiến hành kiểm kê thiết bị của trường và phát hiện thiếu một số thiết bị.
Sau đó, ông thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường thông báo thực hiện mua sắm một số trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà trường đúng với chức trách, nhiệm vụ.
Tuy nhiên, trong quá trình mua vật tư, thiết bị cho nhà trường, ông Tâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản, mua 3 hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp và 1 hóa đơn của một công ty tư nhân có giá trị cao hơn thực tế mua vật tư.
Sau đó, ông duyệt chi quyết toán tổng số tiền 13,04 triệu đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và kinh phí thường xuyên năm 2023 của trường, chiếm đoạt 6,14 triệu đồng và thanh toán sai quy định tài chính số tiền 6,9 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Tâm đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản”.
Tuy nhiên, xét thấy số tiền chiếm đoạt không lớn (6,14 triệu đồng), bị can Tâm đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt và số tiền chi sai quy định đồng thời, tổng giá trị tài sản do ông Tâm mua vật tư, thuê người làm ra có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm cao hơn số tiền nhà trường bỏ ra mua vật tư.
Ngoài ra, ông Tâm có nhân thân tốt, có nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục, được tặng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen và hiện không còn nguy hiểm cho xã hội nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tâm - miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a, khoản 2, Điều 29 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2022, ông Trần Văn Tâm được phân công giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay thuộc xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Trong năm học 2022–2023, nhận thấy nhà trường thiếu nhiều dụng cụ phục vụ giảng dạy, ông Tâm đã họp Hội đồng sư phạm và thống nhất chủ trương mua sắm thêm thiết bị.
Do có tay nghề hàn, ông Tâm không mua thiết bị hoàn chỉnh mà tự mua vật tư về gia công, đồng thời thuê thêm người hỗ trợ để chế tạo các sản phẩm như kệ đựng hồ sơ, kệ tivi... Sau khi hoàn thành, các vật dụng này được đưa vào sử dụng tại trường.
Tuy nhiên, do không có hóa đơn đầu vào và hợp đồng mua bán theo đúng quy định, ông Tâm đã liên hệ một số doanh nghiệp bên ngoài để mua hóa đơn khống, ghi nội dung mua bán hàng hóa nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/2/2025, HĐXX xác định số tiền thực tế ông Tâm chi cho vật tư và công lao động thấp hơn số tiền được thanh toán theo hóa đơn, phần chênh lệch khoảng 10,7 triệu đồng được xác định là khoản tham ô.
Tòa tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù, đồng thời buộc sung công quỹ Nhà nước số tiền 10,7 triệu đồng.
Không đồng ý với bản án, ông Tâm làm đơn kháng cáo.
Ngày 6/5/2025, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với ông Tâm, trả hồ sơ để điều tra lại.
Đến ngày 16/8/2025, Viện trưởng VKSND khu vực 5 thuộc VKSND tỉnh Cà Mau đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với ông Tâm cho đến nay.
Ông Trần Văn Tâm mong toà xem xét lại vụ án để sớm trở về với gia đình, được tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục sau hơn 30 năm gắn bó. Ông khẳng định không tham ô, trục lợi nhưng thừa nhận sử dụng hoá đơn khống là sai nguyên tắc tài chính.
