Ngày 19/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch vừa cứu sống một người nước ngoài nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Anh Kim J.H. (sinh năm 2002, quốc tịch Hàn Quốc), được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp nặng, huyết áp tụt sâu, rơi vào tình trạng sốc tim.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm cơ tim do nhiễm trùng, diễn tiến nhanh.

Bệnh nhân được các bác sĩ cứu sống, đã ổn định sức khỏe. Ảnh: G.X

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định chỉ định ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) nhằm hỗ trợ đồng thời tim và phổi của người bệnh, giúp duy trì tuần hoàn, đảm bảo oxy hóa máu, tạo “khoảng nghỉ” cần thiết để cơ tim hồi phục.

Quá trình đặt ECMO gặp nhiều khó khăn do người bệnh béo phì, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.

Sau hơn 6 ngày điều trị tích cực, chức năng tim phổi cải thiện rõ rệt, bệnh nhân được cai ECMO, tiếp tục theo dõi hồi sức. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, tự thở tốt và đã xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, đau ngực, khó thở... cần đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.