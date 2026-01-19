Bệnh viện Đa khoa Thái Bình thông tin, người phụ nữ (77 tuổi) được đưa đến viện trong tình trạng sốc đa chấn thương (chấn thương ngực kín: Tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng phổi trái, gãy thân xương ức, gãy xương sườn II,III,IV bên trái) sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại Trung tâm Cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiệu mạch rời rạc, huyết áp tụt sâu và siêu âm tại giường phát hiện tràn máu màng tim số lượng lớn.

Ngay lập tức quy trình “báo động đỏ nội viện” được kích hoạt, mọi thủ tục hành chính được giản lược tối đa.

Bệnh nhân được chuyển thẳng từ Trung tâm Cấp cứu lên phòng mổ trong vòng chưa đầy 5 phút. Lúc này, không còn ranh giới giữa các khoa phòng, tất cả tập trung cho một mục tiêu duy nhất hồi sinh trái tim đang lịm dần.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Sau đó, bệnh nhân được nhanh chóng phẫu thuật. Các phẫu thuật viên mở ngực, giải phóng tình trạng ép tim cấp. Ngay khi màng tim được mở, máu phun mạnh từ vị trí vỡ 15mm nằm trên tâm nhĩ phải nên các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi tâm nhĩ.

Sau hơn 30 phút các bác sĩ tiêp tục chạy đua với tử thần, kiểm soát được hoàn toàn vị trí vỡ tim, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định. Kết thúc ca mổ, ê-kíp thở phào khi nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

BSCKI. Phạm Thanh Hà, Khoa Phẫu thuật Lồng ngực cho biết: Chấn thương ngực kín dẫn đến vỡ tim là một “sát thủ” cực kỳ nguy hiểm. Không giống như vết thương hở, tổn thương bên trong lồng ngực thường khó nhận diện ngay lập tức nhưng lại gây ra tình trạng ép tim cấp. Khi máu từ buồng tim tràn ra khoang màng tim, áp lực tăng cao đột ngột khiến tim không thể co bóp, dẫn đến ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút.

“Đối với vỡ tim do chấn thương kín, tỷ lệ bệnh nhân tử vong trước khi đến bệnh viện lên đến 80-90%. Những người may mắn sống sót đến được phòng cấp cứu thì cơ hội cũng tính bằng giây”, bác sĩ Hà nói.