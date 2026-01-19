Cấp cứu khi đang uống nước

Sáng 18/1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.T (54 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM), làm nghề bảo vệ.

Theo đồng nghiệp, buổi sáng ông T. đến chỗ làm vẫn bình thường nhưng khi đang ngồi uống nước, ông đột nhiên đau ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh. Những người làm cùng nhanh chóng đưa nam bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm nhập viện chỉ khoảng một giờ kể từ khi ông T. khởi phát triệu chứng.

Tại Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, ông T. được đặt monitor theo dõi. Khi đó, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đột ngột rơi vào rung thất - rối loạn nhịp tim ác tính có thể gây tử vong tức thì nếu không được xử trí ngay.

Trước tình huống nguy kịch, kíp trực lập tức sốc điện không đồng bộ và tiến hành hồi sinh tim phổi. Sau khoảng 3 phút hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại. Đây là khoảnh khắc sinh tử, chỉ chậm vài giây cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Hoàng Phát cho biết, ông T. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất, vùng trước rộng, kèm biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm - một thể bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không tái thông mạch vành kịp thời.

Khi đó, khó khăn tiếp theo nhanh chóng xuất hiện: Bệnh nhân nhập viện một mình, không có người thân đi cùng, không bảo hiểm y tế và không có khả năng chi trả viện phí.

Trong bối cảnh từng phút đều là “thời gian vàng” để cứu cơ tim của người bệnh, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn với lãnh đạo Khoa Nội Tim mạch - Lão học và Ban Giám đốc bệnh viện. Sau khi cân nhắc toàn diện nguy cơ, lợi ích và điều kiện thực tế, ê-kíp thống nhất quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nhằm tái thông mạch vành cho bệnh nhân.

Việc sử dụng thuốc mang lại tín hiệu tích cực. Bệnh nhân giảm đau ngực rõ rệt, huyết động ổn định hơn, điện tâm đồ ghi nhận dấu hiệu tái thông mạch máu, cho thấy cơ tim đã được cứu sống kịp thời.

Bác sĩ Phát chia sẻ, ca bệnh là minh chứng rõ nét cho giá trị của việc phát hiện sớm, xử trí nhanh, quyết định đúng cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và lãnh đạo. Trên hết là y đức và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc trong những khoảnh khắc sinh tử.

Gần 3 tỷ đồng mỗi năm để ứng cứu bệnh nhân '3 không'

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, trường hợp như ông T. không hiếm. Mỗi ngày Khoa Cấp cứu tiếp nhận khoảng 3 ca không BHYT, không thông tin cá nhân hoặc không có khả năng chi trả. Trung bình mỗi tháng có khoảng 10 bệnh nhân “3 không” phải điều trị nội trú.

Trong số này, hơn 30% số trường hợp có thể liên hệ được với người thân, còn lại bệnh viện phải vận dụng mọi nguồn lực để ứng cứu.

Bác sĩ Khanh cho biết, dù bệnh nhân “3 không” nhưng bệnh viện luôn ưu tiên cứu người trong "thời gian vàng", đặc biệt với các ca tim mạch, đột quỵ. Bệnh viện cam kết không từ chối bất kỳ bệnh nhân nào, kể cả trong tình trạng ngặt nghèo nhất.

“Mỗi năm, bệnh viện huy động gần 3 tỷ đồng để chi trả cho các bệnh nhân như vậy, từ sự đóng góp của cán bộ nhân viên và các nhà hảo tâm”, vị giám đốc chia sẻ.

Bác sĩ Khanh nhấn mạnh tầm quan trọng của thẻ BHYT như “chiếc phao cứu sinh” thiết yếu với mỗi người dân khi không may gặp biến cố sức khỏe.

Bệnh nhân N.T.T cho biết trước đây sức khỏe tốt, không mắc bệnh lý nên chưa tham gia BHYT. Sau biến cố thập tử nhất sinh, ông đã nhận ra ý nghĩa của tấm thẻ bảo hiểm. Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã ghi nhận thông tin để hỗ trợ ông làm BHYT trong thời gian tới.

Tổng chi phí cấp cứu cho bệnh nhân khoảng 50 triệu đồng. Hiện gia đình đã vay mượn được gần 25 triệu đồng, phần còn lại đang được Phòng Công tác xã hội của bệnh viện tiếp tục kêu gọi hỗ trợ.

