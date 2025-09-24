Ông H.X.L (63 tuổi, trú tại Sông Lô, Phú Thọ) được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu. Theo con trai bệnh nhân, 30 phút trước khi nhập viện, ông L. có biểu hiện lơ mơ. Mọi người gọi hỏi nhưng ông không nói được. Cả nhà nghĩ ngay tới đột quỵ, nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện tỉnh.

Ông L. có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Khi vào viện, bệnh nhân đã hôn mê sâu, liệt nửa người, có sặc nghi do thức ăn. Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Cấp cứu hội chẩn cùng Trung tâm Đột quỵ tiến hành chụp CT não 128 dãy kết quả tắc động mạch thân nền - một trong những vị trí nguy hiểm nhất.

Bác sĩ thảo luận với gia đình người bệnh cần can thiệp tái thông mạch máu. Ê-kíp nhanh chóng tiến hành can thiệp và sau 30 phút mạch máu được tái thông. Sau 7 ngày can thiệp, bệnh nhân đã bình phục, vận động đi lại, giơ tay, chân lên được. Các bác sĩ cho rằng bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời trong giờ vàng.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Minh - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đột quỵ là cấp cứu tối khẩn. Cứ mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh bị hủy hoại. “Giờ vàng” trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu não được khuyến cáo trong khoảng 3-6 giờ đầu (kể từ khi khởi phát dấu hiệu đột quỵ đầu tiên). Người bệnh được đưa đến viện càng sớm thì khi tái thông mạch máu sớm, sẽ cứu được nhiều vùng não tổn thương, từ đó khả năng hồi phục càng cao. Ca bệnh trên một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nhận biết sớm và xử trí kịp thời đột quỵ não. Nhờ sự phối hợp nhanh nhạy của người nhà và sự can thiệp chuyên môn kịp thời của các bác sĩ, người bệnh đã vượt qua “cửa tử”.

Nhận biết sớm đột quỵ - chìa khóa để cứu sống với 3 dấu hiệu điển hình:

- Khuôn mặt: Méo miệng, lệch góc miệng khi nói hoặc cười, chảy nước khi uống.

- Tay chân: Đột ngột yếu, liệt hoặc tê bì một bên.

- Ngôn ngữ: Nói khó, nói ngọng, không nói được.

Bác sĩ Minh nhấn mạnh, người dân có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức, bởi mỗi phút trôi qua đều vô giá.

