Bệnh nhân là ông Đ.C.T, 46 tuổi. Sau tai nạn, gia đình tự ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân trong 10 phút rồi đưa đến trung tâm y tế gần nhà cấp cứu. Tại đây, ông T. tiếp tục bị ngừng tim 2 lần, được cấp cứu hồi sinh tim phổi. Khi tim đập trở lại, người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì thuốc vận mạch và chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Lúc này, ông T. đã trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương cơ tim rất nặng, đồng tử 2 bên co nhỏ, thở theo bóp bóng qua ống nội khí quản, tím tái toàn thân, duy trì vận mạch liều cao. Bác sĩ đánh giá bệnh nhân tiên lượng rất nặng, nguy cơ diễn biến xấu cao.

Ê-kíp đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức nâng cao: Duy trì thở máy, thuốc vận mạch và đặc biệt là hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ tế bào não, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh sau ngừng tuần hoàn.

Người đàn ông bị điện giật, ngừng tim nhiều lần được cứu sống. Ảnh: BVCC

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng ông T. cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh dần, cai được máy thở, rút ống nội khí quản, ngừng sử dụng thuốc vận mạch và có thể tự xúc ăn. Đặc biệt, người bệnh không có di chứng tổn thương não hay thần kinh dù đã ngừng tim nhiều lần.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Hồng Thái, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngày 25/9 cho biết người bệnh bị điện giật có thể rơi vào ngừng tuần hoàn rất nhanh, nguy cơ tử vong trong tích tắc. Trường hợp bệnh nhân T. là ca đặc biệt nguy kịch, có ảnh hưởng đến hệ thống các tạng với biểu hiện là ngừng tim, ngừng thở nhiều lần, nguy cơ để lại di chứng về thần kinh không hồi phục rất cao.

Hạ thân nhiệt chỉ huy là kỹ thuật y khoa chuyên sâu giúp giảm chuyển hóa cơ thể, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy, cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm sản sinh các chất oxy hóa tự do để chống viêm/phù não, bảo vệ não và các mô, cơ quan.