Ông N.V.V (62 tuổi, quê Bình Tân - Vĩnh Long) đang điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. Khi ăn uống, ông V. vô tình bị hóc nửa quả nho xanh, khiến đường thở tắc nghẽn nghiêm trọng. Bệnh nhân nhanh chóng xuất hiện khó thở dữ dội và rơi vào suy hô hấp cấp.

Trước tình huống nguy kịch, ê-kíp trực lập tức thực hiện thủ thuật Heimlich để tống dị vật. Tuy nhiên, nho là loại trái cây trơn, kích thước lớn, khiến Heimlich không phát huy hiệu quả. Bệnh nhân tím tái và ngừng thở chỉ trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ Khoa Nội Tổng hợp lập tức đặt nội khí quản cấp cứu, đảm bảo thông khí và duy trì oxy cho bệnh nhân rồi hội chẩn gấp với bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để phối hợp điều trị.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay sau đó, ê-kíp tiến hành nội soi cấp cứu. Qua quan sát, các bác sĩ phát hiện nửa quả nho xanh mắc kẹt ở phế quản gốc trái, bít hoàn toàn lòng phế quản. Với thao tác chính xác và khéo léo, ê-kíp nội soi đã gắp trọn dị vật, khai thông đường thở, giải cứu bệnh nhân khỏi tình trạng đe dọa tính mạng.

Qua trường hợp này, các bác sĩ Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ đưa ra cảnh báo về nguy cơ hóc dị vật từ các loại trái cây trơn, nhỏ như nho, nhãn, cà chua bi… Đặc biệt, ở người lớn tuổi, người bệnh đang nằm điều trị và trẻ nhỏ, nguy cơ này càng cao.

