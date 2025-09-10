Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, VKSND Tối cao cho rằng, lợi dụng việc SJC được bán vàng bình ổn giá theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNH), cựu nữ Tổng giám đốc SJC đã dùng chiêu trò để thu lợi cá nhân trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, NHNN thực hiện can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3/6/2024 thông qua việc bán trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank) và Công ty SJC, để bán cho người dân.

Theo đó, các Ngân hàng thương mại Nhà nước và SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ NHNN + 1 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, NHNN có văn bản chỉ đạo SJC “chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN”. NHNN yêu cầu tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán.

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: Báo Đầu tư

Thu lợi bất chính tiền tỷ

Phớt lờ các quy định trên của NHNN, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng) chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC; phần còn lại giữ bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết, thu tiền chênh lệch. Tiền này sau đó được chuyển lại cho bà Lê Thúy Hằng.

Cáo buộc chỉ ra rằng, Trần Ngọc Minh Thư đã trao đổi với Nguyễn Huy Hiệp và Trương Hoàng Thanh Đạt (Phó phòng Kinh doanh vàng) để phối hợp thực hiện hành vi vi phạm.

Hàng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng Phòng Kinh doanh mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua, Thư thông báo cho Đạt số lượng vàng cần bán cho khách quen của Thư để Đạt lập khống Lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân.

Đạt tự nghĩ ra tên và địa chỉ; mỗi khách hàng một lệnh xuất vàng, với số lượng đảm bảo theo quy định bán vàng bình ổn, từ 1 đến 2 lượng. Tiếp đó Thư, Hiệp hoặc Đạt ký vào Lệnh xuất vàng. Hiệp đưa các Lệnh xuất vàng này cho Trần Thị Huỳnh Thư (nhân viên quản lý vàng miếng SJC tại Phòng Kinh doanh) xuất hóa đơn và giao vàng cho Hiệp để giao vàng và nhận tiền với khách hàng của Thư tại Phòng Kinh doanh vàng.

Số tiền thu được, Hiệp sử dụng phần tiền theo giá bình ổn (đối với các lệnh nhập vàng khống của Đạt) nộp vào kho quỹ Công ty SJC. Còn lại tiền chênh lệch, Hiệp chuyển Trần Ngọc Minh Thư đưa cho cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng.

Tài liệu điều tra ghi nhận, từ ngày 20/7/2024 - 30/8/2024, Trần Ngọc Minh Thư đã chỉ đạo Trương Hoàng Thanh Đạt lập 591 Lệnh xuất vàng khống đối với 591 khách hàng để Hiệp lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC, với giá niêm yết là hơn 69 tỷ đồng, bán cho khách hàng ngoài với giá cao hơn giá niêm yết theo quy định của NHNN.

Các bị can bán vàng sai quy định, thu được tổng số hơn 69 tỷ đồng, được số tiền chênh lệch là 400 triệu đồng. Số tiền chênh lệch kể trên Thư đưa cho bà Lê Thúy Hằng. Bà Hằng “đút túi” 330 triệu đồng, cho lại Thư 70 triệu đồng.

Hành vi của bà Lê Thúy Hằng và Trần Ngọc Minh Thư bị cho là trái quy định về chính sách bình ổn giá vàng, gây thiệt hại cho Nhà nước 400 triệu đồng.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc bán vàng bình ổn giá cũng diễn ra tại Công ty SJC Hải Phòng và SJC Chi nhánh miền Trung.

Cụ thể, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Hải Phòng) lập danh sách khách hàng mua vàng khống, lấy ra 918 lượng (trị giá theo niêm yết là hơn 72 tỷ đồng) bán cho khách hàng không đúng đối tượng với giá cao hơn giá bình ổn, trái quy định của NHNN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng. Cá nhân bà Hằng và Huệ mỗi người hưởng lợi hơn 595 triệu đồng.

Tương tự, tại SJC Chi nhánh miền Trung, bà Hằng cũng chỉ đạo giám đốc là bà Hoàng Lệ Huê chỉ bán một phần cho khách hàng đến mua vàng tại Phòng giao dịch SJC, phần còn lại giữ để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, thu tiền chênh lệch, chia lại cho cựu Tổng giám đốc SJC một phần.

Tại chi nhánh này, bà Huê thu được số tiền chênh lệch là hơn 4,1 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 2 tỷ đồng. Riêng cựu Tổng giám đốc SJC nhận từ Huê 3 lần 23 lượng vàng và 120 triệu đồng, tương đương tổng số hơn 1,9 tỷ đồng.